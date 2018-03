Actualitzada 15/03/2018 a les 06:53

El científic britànic Stephen Hawking va morir ahir als 76 anys a casa seva, a Cambridge. El físic passarà a la història per la teoria dels forats negres i per haver intentar unificar les teories de la relativitat i de la mecànica quàntica però també per haver estat un gran divulgador i pel seu esperit de superació personal. Des dels 22 anys patia ELA, una greu malaltia degenerativa.