L'autòpsia revela que Gabriel va ser estrangulat el dia de la desaparició

Tot apunta que la principal sospitosa i parella del pare del menor, Ana Julia Quezada, va actuar en solitari

Actualitzada 13/03/2018 a les 06:40

Redacció Almeria

L’autòpsia realitzada al cadàver de Gabriel Cruz va revelar ahir que el nen va morir estrangulat el mateix dia de la seva desaparició, el passat 27 de febrer, segons van indicar fonts de la investigació.

Diumenge, la guàrdia civil havia localitzat el cos del menor al maleter del cotxe que conduïa Ana Julia Quezada, la parella del seu pare, qui va ser detinguda a Vícar (Almeria), a uns 60 quilòmetres de las Hortichuelas, el paratge on va desaparèixer el petit. Ahir es va practicar l’autòpsia al cadàver a l’Institut de Medicina Legal d’Almeria, una anàlisi que ha conclòs que el nen va morir per estrangulació el mateix dia en què va ser vist per última vegada.

La hipòtesi més consistent amb què treballen els investigadors del cas és que la principal sospitosa de la mort del petit va actuar sola, segons van indicar fonts properes, que van precisar que, de totes maneres, totes les hipòtesis romanen obertes, inclòs el mòbil que va poder portar Quezada a acabar amb la vida de Gabriel.

Agents de la guàrdia civil van traslladar ahir Quezada a la finca de la localitat de Rodalquilar, prop de Níjar, on va ocultar el menor i en la qual es va efectuar un registre. Posteriorment va ser traslladada, per al seu escorcoll, a l’habitatge on residia a Vícar. A la sortida l’esperaven centenars de persones, algunes de les quals van proferir insults i van intentar agredir-la quan pujava al vehicle amb el qual havia estat conduïda al lloc pels efectius de la guàrdia civil.

Ana Julia Quezada, de 44 anys, va arribar el 1995 a Burgos procedent del seu país natal, República Dominicana, i es va instal·lar amb les seves dues filles de dos i quatre anys, que va tenir al seu país fruit d’una relació anterior, en un pis d’aquesta ciutat. La filla de 4 anys va morir el 1996 en caure des d’una finestra de l’habitatge a Burgos a un pati interior, un cas que es va tancar com una mort accidental. Ara, la policia nacional espanyola està realitzant gestions amb el jutjat que va investigar aquesta mort, per decidir si reobre el cas, segons fonts de la investigació. De moment, els agents estan recopil·lant el màxim d’informació possible sobre aquesta mort ocorreguda el 10 de març de 1996 i que va investigar el jutjat d’instrucció número 6 de Burgos.

L’altra filla, que ara té 24 anys i resideix a la ciutat castellana, va ser ingressada a l’Hospital Universitari d’aquesta ciutat per una crisi d’ansietat en conèixer la detenció de la seva mare per la mort del nen, segons van indicar fonts de la recerca.



Ciutadans i autoritats

La capella ardent de Gabriel Cruz, instal·lada al Palau Provincial de la Diputació d’Almeria, va obrir les portes ahir a la tarda. A les cinc es va donar accés als ciutadans, si bé prèviament els familiars van poder vetllar tots sols al menor. Entre les autoritats que van presentar les condolences a la família hi havia la presidenta de la Junta d’Andalusia, Susana Díaz, i el ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido. Avui al matí se celebrarà una missa en memòria del menor a la catedral d’Almeria.

D’altra banda, i arran del succés, els partits polítics espanyols van mantenir una polèmica sobre el manteniment de la presó permanent revisable, a tres dies del debat previst al Congrés dels Diputats sobre la reforma d’aquesta figura, introduïda el 2015 en una modificació del Codi Penal.