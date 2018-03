Ana Julia Quezada va ser detinguda quan transportava el cadàver per, presumptament, amagar-lo en un altre indret

Troben el cos del nen d'Almeria al cotxe de la parella del pare Ana Julia Quezada s'abraça al pare de Gabriel durant un dels actes organitzats en suport de la família. Efe

Actualitzada 12/03/2018 a les 06:52

Redacció Almeria

El cos del nen Gabriel Cruz, desaparegut des del passat 27 de febrer quan va sortir de casa de l’àvia paterna al nucli de Las Hortichuelas (Níjar, Almeria) per dirigir-se al domicili d’uns familiars, va ser localitzat ahir per agents de la policia espanyola al maleter del cotxe de la parella del seu pare, Ana Julia Quezada. La dona va ser detinguda i traslladada a la comandància de la guàrdia civil d’Almeria. L’arrest va ser enregistrat en vídeo per un veí de Vícar, el municipi d’Almeria on va ser interceptada, i ahir el difonien els principals mitjans espanyols a les seves edicions digitals. Se sent Quezada, d’origen dominicà, justificant que no sabia res del cadàver. El cert, però, és que els agents que lideraven la investigació feia alguns dies que havien centrat l’atenció en la dona com a principal sospitosa de la desaparició del menor. I algun mitjà apuntava ja ahir que els propis agents havien forçat que la dona pensés que estaven a punt de localitzar el cos sense vida del menor, amagat en un pou, per instar-la a traslladar-lo i així poder enxampar-la. Això, canviar el cadàver d’indret, era el que presumptament pretenia fer la detinguda ahir.

El ministre d’Interior espanyol, José Ignacio Zoido, compareixia al migdia en roda de premsa per confirmar la troballa del petit i la detenció de la parella del pare. Zoido ho feia després que s’haguessin comunicat formalment a la mare del menor, Patrícia Ramírez, els fets. El ministre demanava respecte i que no s’entorpís la feina dels cossos de seguretat, davant les hores “transcendentals” que tenen per endavant per resoldre un cas que ha commocionat l’Estat espanyol. Entre les qüestions que s’han d’esclarir és si Quezada va actuar sola o amb l’ajuda d’altres.

La detinguda s’havia mostrat molt activa en les tasques de recerca del menor que durant dues setmanes han mobilitzat centenars de persones. Havia estat ella, amb l’àvia paterna del nen, qui l’havia vist per última vegada. La pista de Gabriel es va perdre en els escassos metres que separen la casa de l’àvia i la dels familiars als quals anava a veure. Malgrat que inicialment va ser detingut un home que tenia una ordre d’allunyament de la mare per assetjament i que, el mateix dia de la desaparició, s’havia tret la polsera de monitoratge amb la qual la policia el controlava, aviat el focus de la investigació va apuntar cap a l’entorn del menor. I Quezada va esdevenir sospitosa quan va portar als investigadors una samarreta del nen que suposadament havia trobat en una zona que ja havia estat rastrejada.



Consternació

La classe política va expressar ahir la consternació pel desenllaç fatal del cas. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va assegurar que compartia amb tots els espanyols “el dolor” per la troballa sense vida del menor. La presidenta andalusa, Susana Díaz, es va declarar “horroritzada” i va traslladar el suport als pares de Gabriel. Al petit nucli de Las Hortichuelas els pocs veïns que es prestaven a parlar amb els periodistes es declaraven molt tristos. El cos del menor va ser traslladat a l’institut forense d’Almeria per a l’autòpsia.