Clara Ponsatí abandona Brussel·les per impartir classes a Escòcia

L’exconsellera d’Ensenyament va anunciar ahir via Twitter que s’ha reincorporat a la Universitat de Saint Andrews, on exercia com a professora

Actualitzada 11/03/2018 a les 07:19

Agències Andorra la Vella

L’exconsellera d’Ensenyament de la Generalitat Clara Ponsatí, una de les integrants del gabinet liderat per Carles Puigdemont que va marxar a Brussel·les per evitar l’acció de la justícia espanyola, ha deixat Bèlgica per tornar a Escòcia, on ja exercia com a professora universitària. Ponsatí va fer l’anunci en el seu compte de Twitter: “L’exili català arriba al Regne Unit. Gaudint de la meva llibertat de moviments com a ciutadana europea, aquesta setmana m’he reincorporat a la Universitat de Saint Andrews.” Quan va accedir al càrrec de consellera d’Ensenyament, el juliol de l’any passat, Clara Ponsatí exercia com a directora de l’Escola d’Economia i Finances de la universitat escocesa.

Clara Ponsatí va ser nomenada consellera d’Ensenyament el 14 de juliol del 2017 i va romandre en el càrrec fins al 28 d’octubre d’aquest mateix any, quan va ser cessada en aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola. Diversos exconsellers de la Generalitat van desitjar-li sort. Des de Brussel·les, Toni Comín va agrair a Ponsatí la seva “lucidesa” i la seva “integritat”. Jordi Turull va afirmar que Ponsatí es troba ara “en un lloc on primer de tot són demòcrates i on les reivindicacions polítiques s’arreglen políticament. Un lloc on no tenen cap por a resoldre en les urnes les decisions més transcendents”. Josep Rull també va fer referència a les aspiracions independentistes escoceses que sí que van aconseguir l’aval de l’Estat britànic per a un referèndum d’autodeterminació i va desitjar que la companya “gaudeixi de la llibertat d’un Estat, on seria inconcebible empresonar i perseguir ningú per les seves idees, un Estat on davant la reivindicació legítima d’un referèndum a Escòcia, el pacta en comptes de reprimir-lo”.

En declaracions a Vilaweb, Ponsatí va assegurar que “segueixo compromesa amb la causa de la independència i seguiré treballant per ella des del Regne Unit”.

També va explicar que els seus companys de la Universitat de Saint Andrews “estan molt sorpresos que hi hagi una ordre de detenció contra mi a Barcelona perquè ni a Anglaterra ni a Escòcia, que tenen sistemes judicials diferents i independents, existeixen ni el delicte de rebel·lió ni el de secessió”.



CARLES PUIGDEMONT CARREGA CONTRA EL JUTGE LLARENA

Carles Puigdemont va acusar ahir el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena d’“usurpar la funció que en democràcia té el Parlament” per impedir que el candidat a president de la Generalitat de JxCat, Jordi Sànchez, empresonat a Estremera, pugui ser investit dilluns. Puigdemont va intervenir telemàticament en la reunió de treball que els candidats i diputats del PDeCAT van celebrar a Vilafranca del Penedès (Barcelona) i va preguntar-se, en to de denúncia, “de què han servit les eleccions si el jutge ha decidit? Per què un únic jutge, que no ha votat ningú, pot determinar si un diputat, que té tots els seus drets, pot ser o no president?”. “És més important un jutge que més de dos milions de catalans?”, va demanar.