Donald Trump i Kim Jong-un es trobaran cara a cara al maig

Actualitzada 10/03/2018 a les 07:18

Redacció Washington

El president nord-americà, Donald Trump, va acceptar la matinada d’ahir una invitació del líder nord-coreà, Kim Jong-un, per mantenir una trobada cara a cara en un lloc encara per determinar, el mes maig vinent. Kim Jong-un va proposar dijous la reunió al president dels Estats Units i es va oferir a aturar el seu programa nuclear i de míssils i abordar la seva desnuclearització per iniciar una negociació. L’anunci el va fer el cap de l’oficina de seguretat nacional de Corea del Sud, Chung Eui-yong, que va entregar a Trump una carta que li va donar Kim Jong-un durant una reunió a principi de setmana a Pyongyang. A la carta, Kim convidava Trump a reunir-se amb ell. Trump ha acceptat la trobada i ha dit que la serà durant el mes de maig. El president nord-americà considera “un gran progrés” que Kim Jong-un parli de “desnuclearització” i no només de congelar el programa nuclear. Amb tot, considera que les sancions contra Corea del Nord han de continuar fins que s’arribi a un acord definitiu.