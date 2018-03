Les manifestacions convocades arreu del país col·lapsen el centre de les principals ciutats

Milers de persones prenen el carrer en una vaga feminista històrica Un moment de la manifestació feminista convocada ahir a la tarda al centre de Madrid. Efe

Actualitzada 09/03/2018 a les 07:27

Redacció Madrid

Centenars de milers de dones, acompanyades per milers d’homes, van inundar ahir els carrers de tot Espanya com a colofó a un Dia Internacional de la Dona històric: la primera vaga general feminista realitzada al país per exigir igualtat real. Dones de totes les edats, professions i races van protagonitzar un 8 de març, Dia Internacional de la Dona, sense precedents pel seu impacte social i també econòmic, atès que els sindicats majoritaris, CCOO i UGT van xifrar en gairebé 6 milions el nombre de participants en les aturades.

La jornada va suposar un cop de puny reivindicatiu damunt de la taula després de diverses setmanes en les quals el feminisme ha aconseguit una victòria sense precedents: que a les cases, als bars i als mitjans de comunicació s’hagi debatut com mai abans de conceptes gairebé sempre oblidats, com la bretxa salarial, el sostre de vidre, l’assetjament sexual o les traves a la conciliació.

L’èxit de la convocatòria es va traduir en una riuada de persones, en la seva major part dones, que van tenyir de morat els carrers de centenars de ciutats espanyoles. En alguna d’elles la mobilització recordava a les del 11M o contra la guerra de l’Iraq. “Parem per canviar-ho tot”, “Si les dones parem, és per al món” o "Vives, lliures i unides per la igualtat", van ser els lemes triats per a unes protestes organitzades per la plataforma 8-M, i en les quals l’ambient reivindicatiu es va barrejar amb el festiu.

A Madrid, el recorregut estava abarrotat una hora abans de l’inici i la capçalera va haver d’avançar 500 metres, de la plaça d’Atocha a la de Neptú, per evitar el col·lapse. El metro va deixar de parar en algunes estacions i bona part dels assistents no va poder ni tan sols arribar al recorregut previst. La delegació del govern va xifrar l’assistència en 170.000 persones.

A Barcelona també es va haver d’avançar el punt d’inici de la manifestació pel desbordament de les previsions. Va ser, segons els organitzadors, una de les majors manifestacions en els últims anys a la ciutat. En aquest cas, la Guàrdia Urbana ha xifrat l’assistència en 200.000 persones, i els organitzadors en 600.000.

Imatges similars es van veure a València, Palma de Mallorca, Sevilla, Màlaga, Vigo, Santiago de Compostel·la, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Pamplona o Toledo, entre moltes altres ciutats, al llarg de tot el dia. A més, la massiva concentració celebrada al migdia a Bilbao va ser una de les imatges amb les quals The New York Times va decidir il·lustrar la seva informació sobre la protesta mundial, que es va estendre per 170 països.



Cancel·lacions ferroviàries

Hores abans de les manifestacions, 5,9 milions de persones, sobretot dones, van parar als centres de treball en senyal de protesta, bé secundant la vaga de 24 hores o bé optant per les aturades parcials de dues hores. La vaga, segons els sindicats, va afectar diferents sectors, inclòs el ferroviari (amb més de 100 trens cancel·lats) l’automoció, el sector agroalimentari, el comerç o els serveis públics sanitaris i educatius, entre d’altres.

Després de la polèmica política que ha precedit aquest 8 de març, gairebé tots els dirigents polítics espanyols van exhibir ahir el llaç morat, si bé els membres del govern, del PP i de Ciutadans no van secundar l’aturada, com sí ho van fer en canvi la major part de socialistes i dirigents de Podem.