El Suprem amenaça la celebració del ple d'investidura de Sànchez

El tribunal es dona cinc dies per resoldre sobre la petició de llibertat del candidat per acudir a la sessió

de dilluns

Actualitzada 08/03/2018 a les 07:01

Redacció Madrid

El Tribunal Suprem es va donar ahir un termini de cinc dies per resoldre sobre la petició de llibertat que Jordi Sànchez (JxCat) li ha dirigit per poder acudir al Parlament al ple de la seva investidura, convocat per dilluns, una decisió que amenaça la celebració de la sessió en aquesta data. El jutge del cas obert pel procés català, Pablo Llarena, va donar aquest termini a l’acusació popular exercida per Vox, a l’advocat de l’Estat i al fiscal, perquè li donin el seu informe sobre la petició de llibertat de Sànchez i sobre la possibilitat de donar-li un permís perquè vagi al Parlament.

Tot i que els consultats podrien respondre al jutge abans del termini fixat i això podria fer possible que hi hagués resolució abans del dia del ple, tal probabilitat sembla ara mateix remota. De fet, fonts de Vox van informar a Efe que la seva intenció és que l’escrit per a Llarena no sigui presentat avui.

Aquesta no va ser l’única negativa que va rebre ahir Sànchez per part dels tribunals: el Tribunal Constitucional va rebutjar la petició del candidat a la presidència de la Generalitat d’alliberar-lo mentre es resol el recurs d’empara. Sànchez havia sol·licitat dimarts mateix al tribunal que resolgués com a mesura cautelar la seva excarceració mentre es decideix si l’empara per l’ordre d’empresonament dictada pel Tribunal Suprem. Se li va negar per unanimitat de tots els membres del TC.

L’advocat de Sànchez, Jordi Pina, va enviar ahir a la tarda un escrit al jutge Llarena per urgir-lo a decidir abans de demà si permet al seu client a acudir a la investidura o, en cas contrari, estudia recórrer al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). En l’escrit, Pina va al·legar que els cinc dies que s’ha donat Llarena responen a la petició de Sànchez de sortir en llibertat, però no hi ha resposta a la seva segona petició alternativa: ser excarcerat per un dia, dilluns que ve, per poder estar present a la sessió parlamentària.

Pina ha demanat a Llarena que es pronunciï sobre aquest tema abans de demà i, en cas que no ho faci, l’advocat es reserva el dret a demanar al Tribunal d’Estrasburg que adopti de forma “urgent” mesures cautelars que facin possible la investidura de Sànchez en el ple del dilluns.



Reunió amb junts per Catalunya

Jordi Pina es va reunir ahir a la tarda al Parlament amb el president de la cambra catalana, Roger Torrent, i amb la direcció del grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat), el president del qual és precisament Jordi Sànchez. Davant tots aquests moviments per intentar tenir una resposta de Llarena al més aviat possible, Torrent no ha anunciat de moment cap ajornament del ple de dilluns.

