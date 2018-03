Torrent fixa el ple d'investidura per dilluns sense tenir el 'sí' de la CUP

Els cupaires veuen “molt difícil” arribar a un acord amb JxCat i ERC abans del dia 12, i titllen la convocatòria d’“imprudent”

Actualitzada 07/03/2018 a les 07:23

Redacció Barcelona

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, va convocar ahir per dilluns que ve, 12 de març, el ple per a la investidura de Jordi Sànchez, malgrat que la CUP segueix negant-se a sumar els seus vots als de JxCat i ERC per fer-la possible. Per ser investit, Sànchez necessita almenys dos vots a favor de la CUP o bé que Carles Puigdemont i Antoni Comín, tots dos a Bèlgica, renunciïn al seu escó i deixin pas a altres candidats de JxCat i ERC que sí puguin acudir a l’hemicicle i votar. No obstant això, la CUP segueix refredant la possibilitat d’un acord i, de fet, la seva diputada Maria Sirvent va considerar “molt difícil” que la formació arribi a una entesa amb JxCat i ERC abans del ple de dilluns, la convocatòria del qual va dir que és “imprudent”.

Ahir a la tarda, JxCat va mantenir contactes amb representants de la CUP, encara que segons fonts sobiranistes encara no els va traslladar la nova proposta d’acord, que pot ser imminent i que està pendent d’un últim retoc d’ERC. Ni JxCat ni ERC van voler valorar el desenvolupament de les negociacions, però sí que van apuntar que l’objectiu és tancar l’acord amb la CUP en les properes hores i, si això fos possible, presentar públicament el contingut de la proposta avui mateix.

Però la negociació sobre la investidura de Sànchez, que segueix en presó preventiva, pot veure’s alterada en funció del que decideixi sobre aquest tema el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. Sànchez va demanar al Suprem i al Tribunal Constitucional que el deixin lliure o li permetin acudir a la investidura, ja que la seva voluntat i la del seu grup és respectar la “legislació vigent”.

En un escrit, la defensa de Sànchez sol·licita a Llarena que el deixi en llibertat provisional o li permeti “acudir personalment al debat d’investidura”, per garantir així els seus drets polítics i els dels seus votants. La defensa recalca la “decidida voluntat” de Sànchez d’“obrar sempre de manera pacífica i respectuosa amb la legalitat, sense que això comporti cap renuncia a les seves fermes conviccions independentistes i republicanes”.

La mesa del Parlament, per la seva banda, va demanar als lletrats que estudiïn la fórmula per demanar al Suprem el permís corresponent perquè Sànchez pugui defensar la investidura. El portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, va anunciar que el seu grup parlamentari promourà una “querella criminal” contra Llarena si no deixa en llibertat Sànchez o no li permet acudir al ple.

A aquest anunci va respondre el ministre de Justícia, Rafael Catalá, que va assenyalar la importància de “deixar treballar als jutges” sense “amenaces” i “esperar una resolució” sobre aquest tema. Al seu torn, el president del govern, Mariano Rajoy, va instar el PDeCAT a acabar amb l’“espectacle” que estan protagonitzant els independentistes i formar ja un govern d’acord amb la llei i amb el qual va garantir que està disposat a dialogar.



Picabaralla amb empresaris

Per altra banda, Roger Torrent va defensar el “diàleg” com a via de solució del conflicte català, en una tibant picabaralla dialèctica amb membres del Cercle d’Empresaris de Parla Alemanya en una trobada al Cercle Eqüestre de Barcelona. Un dels assistents a l’acte va lamentar que “han marxat més de 3.000 empreses, hi ha famílies enfrontades...” i va afirmar: “jo voto perquè tots vostès vagin a la presó”.