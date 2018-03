Torrent proposa formalment Jordi Sànchez com a candidat

Actualitzada 06/03/2018 a les 06:44

Redacció Barcelona

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, va fer ahir oficial la proposta de Jordi Sànchez com a candidat a la investidura, una opció que no compta amb el vistiplau de la CUP, a la qual JxCat plantejarà una nova proposició programàtica amb algunes concessions per aconseguir el seu suport. La portaveu de JxCat, Elsa Artadi, i el portaveu adjunt del grup, Eduard Pujol, van demanar a Torrent uns dies de marge per poder articular la proposta i intentar aconseguir un acord amb la CUP per investir a Sànchez.

Després de la ronda de consultes que va mantenir ahir amb els diferents grups parlamentaris, Torrent va comunicar que el seu candidat a la investidura ja no és Carles Puigdemont -que va renunciar a això dijous passat- sinó Jordi Sànchez. Segons Artadi, JxCat traslladarà el nou esborrany d’acord als cupaires avui mateix o demà com a molt tard, per la qual cosa va demanar al president del Parlament que el ple d’investidura no tingui lloc almenys en les properes 48 hores.