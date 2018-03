Els partits euroescèptics reclamen el govern i s'obren a possibles pactes

El Moviment Cinc Estrelles és el partit en solitari més votat (32%), però la coalició de l’LN i Berlusconi se situa capdavantera (37%)

Actualitzada 06/03/2018 a les 06:43

Redacció Roma

Els grans triomfadors de les eleccions generals a Itàlia, els euroescèptics Moviment Cinc Estrelles (M5S) i Lliga Nord (LN), van reclamar ahir al govern del país i van obrir la porta a possibles pactes davant l’absència de majories. L’M5S va arrasar en les eleccions com a partit més votat en solitari, sense anar en coalició, amb el 32,44% dels vots a la Cambra dels Diputats i el 32,54% al Senat, solament superat per la unió de dretes de l’ LN i el partit del magnat Silvio Berlusconi.

Aquesta coalició se situa al capdavant amb un 37,01% en la Cambra i i un 37,53% en el Senat però, en el seu si, es dóna una pugna pel seu lideratge, fixat en el partit més votat, la Lliga, que ha donat un històric sorpasso a la Forza Italia de Berlusconi. L’LN de Matteo Salvini lidera la coalició amb un 17,48% i un 17,76% a la Cambra i el Senat, respectivament, i supera a l’històric líder conservador, Berlusconi, en el 15% malgrat el seu candidat estrella: el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani.

Amb aquestes dades a la mà van sortir davant la premsa per reclamar el govern del país els candidats i responsables d’aquestes dues formacions, encara que van desdibuixar les primeres hipòtesis de pacte entre tots dos donada la seva intenció de no cedir en el lideratge. El líder de l’M5S, Luigi di Maio, es va presentar com el “vencedor absolut” en haver triplicat els seus parlamentaris respecte a la passada legislatura, i va avançar que està obert a negociar amb altres partits davant l’absència d’una majoria clara. Una novetat per a un partit que en el seu debut polític el 2013 es va negar a pactar amb les formacions tradicionals, hereves del sistema polític que havien decidit combatre.

El líder del Moviment va avançar que el debat haurà de començar amb la propera elecció dels presidents de les dues cambres, que hauran de ser “figures de garantia”, i després negociar amb altres partits sobre la base de temes que consideren prioritaris. Entre aquests assumptes va citar la pobresa, la lluita contra el malbaratament econòmic de la classe política, els problemes derivats de la immigració i la seguretat, així com els impostos i el desenvolupament de les petites i mitjanes empreses.

De la seva banda, un exultant Salvini va ser el primer en celebrar els seus resultats, que demostren un avanç molt significatiu respecte a la LN que va trobar el 2013 en uns mínims històrics (4%) i que ha rellançat amb el seu discurs contra la immigració irregular i la Unió Europea. El polític, de 44 anys, va assegurar que respectarà la coalició amb Berlusconi i l’ultradretà Germans d’Itàlia i va reivindicar el seu “dret i deure governar”, però sempre dins d’aquesta aliança, que al seu entendre “ha guanyat i pot aconseguir” l’executiu.



DALTABAIX DE L’EXPRIMER MINISTRE

La primera víctima a les eleccions italianes ha estat l’exprimer ministre Matteo Renzi, que ahir mateix va anunciar la seva dimissió. El candidat del Partit Democràtic (PD) va ser el gran perdedor dels comicis després que la seva formació caigués fins al 19% dels vots. A les eleccions europees del 2014, el PD va obtenir el 40% sota el lideratge de Renzi. Quatre anys després, el partit ha baixat més de 20 punts, un fracàs del que va ser primer ministre, de 43 anys. El setmanari L’Espresso deia recentment que Renzi s’havia convertit en uns mesos “en el líder polític menys estimat del país”.