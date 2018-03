Aragonès diu que no van en contra de l’expresident de l’ANC, sinó que fer-ho seria una “submissió total

a la legalitat espanyola”

La CUP rebutjarà la investidura de Sànchez per ser “autonomista” El consell polític de la CUP rebutja la candidatura de Jordi Sànchez. efe

Actualitzada 04/03/2018 a les 07:04

Redacció Barcelona

El consell polític de la CUP va rebutjar ahir la proposta de govern de JxCat i ERC, que considera massa “autonomista”, i els seus quatre diputats s’abstindran en una hipotètica investidura de Jordi Sànchez (JxCat). Segons va comunicar en la roda de premsa posterior el diputat de la CUP Vidal Aragonès, el “rebuig” a la proposta obligarà JxCat i ERC a renegociar-la més a fons amb ells, perquè encara que l’abstenció cupera no la bloquegi matemàticament, a la pràctica la converteix en molt difícil, ja que obligaria els diputats a Brussel·les, Carles Puigdemont i Toni Comín, a renunciar a la seva acta de diputat si no volen perdre la votació o a buscar l’abstenció dels comuns. Vidal Aragonès va puntualitzar que no es tracta d’un “no” a la persona de Jordi Sànchez, sinó perquè la proposta implica “una submissió total a la legalitat espanyola” i “no afronta el sofriment” dels sectors més desfavorits de la societat catalana amb unes polítiques socials enfocades a reduir les desigualtats”.

El diputat hi va afegir que amb la seva posició diuen “d’una forma clara que ni article 155, ni 135 [estabilitat pressupostària], ni autonomisme”, per finalitzar afirmant que “si no avancem sempre retrocedim”. La CUP va descartar “el simbolisme” com a eix vertebrador de l’acció política perquè “no serveix per avançar” i per això va reclamar “polítiques reals”. La diputada Mireia Boya ja havia advertit en una entrevista abans del consell polític que no descartava provocar unes noves eleccions per seguir la confrontació amb el govern que encapçala el Partit Popular.

Des d’ERC, el seu portaveu, Sergi Sabrià, va voler aclarir que Sànchez, que és un candidat proposat només per JxCat, comptarà amb el suport dels diputats republicans si el seu nom és acordat per les tres forces independentistes. “Ho veurem perfecte si aquest és el nom finalment acordat a tres bandes”, va comentar. A més, ERC “no posarà pegues” a cap candidat amb possibilitats de ser investit i va negar que el seu partit hagués postulat el seu líder, Oriol Junqueras, com a alternativa en cas que Carles Puigdemont no es pogués presentar. “En cap cas el seu nom es va posar sobre la taula”, va dir.

Sobre Sànchez, el president del govern, Mariano Rajoy, va insistir que seria “impossible generar un mínim d’estabilitat” a Catalunya si presidís la Generalitat algú que tingui comptes pendents amb la justícia. En la seva intervenció a l’escola d’hivern del PP, Rajoy va subratllar el seu desig que es recuperi la normalitat institucional, en l’àmbit econòmic i social, i també que vol que “hi hagi un govern ja”. Per la seva part, la diputada de Ciutadans Lorena Roldán va avisar que la candidatura de l’expresident de l’ANC és “una estratègia per seguir amb l’embolic”, i va considerar que els sobiranistes “només volen allargar el xiclet del procés”.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va qualificar de “fals” el pas al costat que va fer Carles Puigdemont la setmana passada quan va renunciar a la presidència de la Generalitat, i va advertir que la candidatura de Jordi Sànchez també “és inviable” perquè segueix estant a la presó. Des del PSOE, la seva sots-secretària general, Adriana Lastra, va insistir que Sànchez no és el president que necessita Catalunya per tornar a la normalitat, perquè “estaria més preocupat de resoldre els seus problemes judicials que de governar per al cent per cent dels catalans”.

