Millet queda en llibertat després d'abonar 400.000 euros de fiança

La defensa diposita els diners el mateix dia que l’expresident del Palau rep l’alta de l’hospital penitenciari on estava ingressat

L’expresident del Palau de la Música Catalana Fèlix Millet va quedar ahir en llibertat, 25 dies després d’ingressar a la presó per la seva condemna per l’espoli de l’entitat cultural, un cop dipositats els 400.000 euros de fiança que li va imposar l’Audiència de Barcelona. Segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Millet, que al matí va rebre l’alta de l’hospital penitenciari al qual va ser traslladat des de la presó de Brians 2, afligit d’una pneumònia, va dipositar al migdia avals de dues propietats de la seva família, que superen amb escreix els 400.000 euros de fiança, per la qual cosa l’Audiència va ordenar la seva excarceració immediata.

En concret, segons el TSJC, els avals que va dipositar la defensa de Millet són dues propietats de dos familiars diferents, que es van presentar al jutjat amb la cor­responent taxació. La seva suma supera àmpliament l’exigència de fiança que li va imposar la secció número 10 de l’Audiència perquè pogués sortir de presó, on va ingressar el 5 de febrer passat, mentre es resolien els recursos al Tribunal Suprem de la seva condemna a nou anys i vuit mesos de presó per l’espoli del Palau.

Una vegada confirmat l’aval, la secció desena va acordar en un acte la llibertat provisional de Millet i va comunicar aquesta decisió al jutjat de guàrdia, de manera que l’expresident del Palau de la Música va quedar en llibertat a última hora de la tarda.

La mà dreta de Millet durant l’espoli del Palau, Jordi Montull, que també estava empresonat des del 5 de febrer passat, va abandonar la presó dimarts passat 27 de febrer, després de 22 dies entre reixes, un cop dipositada la fiança corresponent, que en el seu cas va ser fixada per l’Audiència en 100.000 euros.

Millet i Montull van ingressar el 5 de febrer passat a Can Brians per complir les penes de nou anys i vuit mesos i de set anys i mig de presó, respectivament, que els va imposar l’Audiència de Barcelona, en una sentència que també va condemnar a quatre anys i cinc mesos de presó l’extresorer de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar pels 6,6 milions d’euros de comissions il·legals que el seu partit va cobrar a través de la institució cultural.



Recursos pendents de resolució

La sala va decidir enviar Fèlix Millet i Jordi Montull a la presó per complir les penes corresponents, mentre el Tribunal Suprem resol els recursos que les seves defenses van presentar contra la sentència judicial de primera instància. Aquesta decisió va ser presa davant l’“elevada probabilitat” que tots dos intentessin escapar-se, tenint en compte que podrien tenir béns a l’estranger i que el seu patrimoni no aconsegueix cobrir les multes fixades.

Les defenses dels dos condemnats van interposar un recurs davant la pròpia secció número 10 de l’Audiència de Barcelona, que el passat 21 de febrer va estimar parcialment els seus arguments i va acordar permetre’ls sortir de Can Brians si Millet aportava una fiança de 400.000 euros i Montull una altra de 100.000 euros.

Millet va ser traslladat el passat 23 de febrer al pavelló penitenciari de l’hospital de Terrassa, a causa d’una pneumònia, i justament ahir al matí va rebre l’alta. Quan es procedia al seu reingrés a la presó, la defensa va aportar la fiança perquè ja no passés la nit al centre penitenciari.