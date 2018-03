La mesa del Parlament admet la petició de la CUP de reiterar la DUI

La proposta de la formació és una esmena al text de JxCat per legitimar Puigdemont i demana la ratificació de la declaració d’independència

La mesa del Parlament de Catalunya va admetre ahir a tràmit la proposta de la CUP perquè en el ple de demà “es reafirmi i reiteri la declaració d’independència” proclamada el 27 d’octubre. L’admissió a tràmit es va fer amb els vots majoritaris de JxCat i ERC, i amb el rebuig de Cs i PSC, van explicar fonts parlamentàries.

La proposta de la CUP arribarà al ple com una esmena al text de JxCat per legitimar Carles Puigdemont com a president. Els cupaires titllen el text inicial de broma autonomista i l’han esmenat perquè sigui una ratificació de la independència.

Durant el