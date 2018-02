ERC votarà a favor de la resolució de JxCat per legitimar Puigdemont

Sabrià afirma que el partit no presentarà esmenes al text, i destaca l’avanç de les negociacions per formar govern

Actualitzada 28/02/2018 a les 07:03

Redacció Barcelona

El portaveu d’ERC, Sergi Sabrià, va afirmar ahir que el seu partit no presentarà esmenes al text de la proposta de resolució presentada en solitari per JxCat en la qual es reconeix la legitimitat del seu candidat, Carles Puigdemont, i va anunciar que votarà a favor de la mateixa. En una roda de premsa al Parlament de Catalunya, Sabrià va confirmar que el text de la proposta ja havia estat negociat prèviament, encara que al principi no va comptar amb l’aval d’ERC en ser presentat unilateralment per JxCat.

La proposta, en conseqüència, serà molt probablement aprovada en el ple del Parlament del demà, si els diputats de la CUP també voten afirmativament, i segons Sabrià, la resolució és ja una forma de reconèixer la legitimitat de Carles Puigdemont per ser reelegit president, però no serà l’única.

Pel que fa a les negociacions, el portaveu d’ERC va fer una valoració “molt positiva” sobre com es desenvolupen i va tornar a expressar la voluntat dels partits independentistes que “arribin a bon port” al més aviat possible, potser aquesta mateixa setmana o, com a màxim, a principis de la següent. “Només queden alguns serrells per tancar”, va recalcar Sabrià, sense especificar quins son ara mateix els esculls que impedeixen completar l’acord global. Amb tot, va confirmar que “estem permanentment reunits” i que algunes de les reunions són a tres (JxCat, ERC i la CUP).

El portaveu republicà ha advertit que cada dia que passa amb el 155 en vigor les institucions catalanes continuen intervingudes pel govern del PP, “amb els perjudicis que això suposa”, per la qual cosa ERC treballa per un acord global que permeti passar pàgina. Sabrià va rebutjar pronunciar-se sobre la possibilitat que JxCat mantingui com a proposta de candidat a la investidura del president efectiu al seu número dos, Jordi Sànchez, si bé va recordar que el líder del seu partit, Oriol Junqueras, ja ha demanat en diverses ocasions poder assistir als plens del Parlament, la qual cosa li ha impedit el jutge que instrueix la causa.

Precisament sobre la candidatura de Sànchez, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, va assenyalar que igual que és “inimaginable” pensar en un president d’un govern autonòmic “que està fugit de la justícia i fora d’Espanya” també és “difícil” pensar en un president autonòmic “que està a la presó i no pot exercir les seves funcions”.

A preguntes dels periodistes, el ministre es va referir així als contactes entre JxCat, ERC i la CUP per aconseguir un acord, que inclouria com a candidat a president al número dos de la candidatura de Puigdemont. En tot cas, va afirmar que “és als diputats del Parlament de Catalunya als que els correspon prendre una decisió, i ells sabran si és la més adequada per atendre els interessos dels catalans”.



Interessos personals

Catalá va criticar que al debat polític de Catalunya es parla “en massa ocasions” dels interessos de persones, des de Carles Puigdemont fins a Anna Gabriel o Jordi Sànchez, en comptes de parlar dels interessos generals dels ciutadans. Així, va insistir a “pensar més” en els interessos dels catalans, que necessiten un govern i van votar per formar un parlament i tenir un executiu “al més aviat possible”, que “compleixi” amb les seves obligacions i que es dediqui a gestionar serveis com la sanitat o l’educació.