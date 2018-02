Felip VI a Colau: “Soc aquí per defensar la Constitució i l'Estatut”

L’alcaldessa va demanar al monarca un paper conciliador en el conflicte, que “és incompatible amb les càrregues policials” de l’1-O

Actualitzada 27/02/2018 a les 06:48

Redacció Barcelona

El rei Felip VI va fer veure a l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que la seva presència a Catalunya amb motiu del Mobile World Congress (MWC) és per “defensar la Constitució i l’Estatut” i que no pot fer de mediador entre els qui compleixen la llei i els qui la vulneren. Aquest va ser el missatge que el monarca va traslladar a Colau en la conversa que van mantenir la nit de diumenge abans del sopar que es va celebrar al Palau de la Música Catalana, en la vigília de la inauguració del MWC.

Colau i el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, es van absentar de la rebuda a Felip VI com a protesta pel discurs que el cap de l’Estat va pronunciar el passat 3 d’octubre per condemnar el desafiament independentista després del referèndum. Segons testimonis de la conversa amb Colau, el rei va remarcar que la seva funció és “defensar la Constitució i l’Estatut” i deixar clara la seva postura en favor del respecte a l’actual ordenament jurídic.

En declaracions a RAC1, Colau va revelar que li va demanar a Felip VI que exercís a Catalunya una tasca de mediació, i que “les coses han de resoldre’s amb diàleg i democràcia, la qual cosa és incompatible amb les càrregues policials” de l’1 d’octubre. També li va fer veure que la Carta Magna “es pot defensar de moltes maneres diferents”, al qual, segons l’alcaldessa, el rei li va respondre que “el seu paper era defensar la Constitució”.

La polèmica per la plantada de Colau i de Torrent al monarca va generar ahir el rebuig de PP, PSOE i Ciutadans, enfront de la comprensió de Podem i ERC.

Des de Tunísia, el president espanyol, Mariano Rajoy, va retreure a tots dos que desconeguin quines són “les seves obligacions institucionals o necessitin fer-se notar”. Rajoy va subratllar que l’important és “anar a més” i que la presència del rei respon al seu suport, com el del govern, perquè el congrés tecnològic més important segueixi tenint Barcelona com a seu. De tota manera, l’executiu ja va advertir diumenge que l’actitud de Colau i Torrent “posa en risc” el futur del congrés.

Per evitar que es repeteixi aquest incident, el PP va presentarà al Congrés dels Diputats una iniciativa perquè els partits es comprometin a mantenir la lleialtat institucional i facin suport a Barcelona com a seu del MWC en col·laboració amb totes les institucions.

El PSOE, de la seva banda, va advertir que Colau i Torrent “estan jugant amb foc” en posar en risc la continuïtat del Mobile, segons el seu secretari de Política Econòmica i Ocupació, Manuel Escudero. “Amb aquesta actitud, obliden les seves responsabilitats institucionals”, va indicar.



MWC en risc

En la mateixa línia es va situar el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, qui va lamentar que el seu comportament representa una utilització “esbiaixada i partidista” dels seus càrrecs i “posa en risc” la celebració del MWC en un futur.

Podem, en canvi, va fer costat a l’alcaldessa perquè “s’ha comportat com una ciutadana del segle XXI i no com una serva”, va sentenciar el secretari d’organització, Pablo Echenique. El portaveu d’ERC, Sergi Sabrià, va dir que les mostres de rebuig al rei són conseqüència directa del seu discurs del 3-O, que va provocar “un canvi important, i molts catalans van deixar de sentir-se vinculats” amb el que representa el rei.