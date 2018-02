Concentracions de rebuig i de suport a Felip VI a Barcelona

Els Comitès de Defensa de la República i Tabàrnia convoquen manifestacions per l’arribada del monarca espanyol

Centenars de persones van protestar ahir pels carrers del centre de Barcelona convocats pels Comitès de Defensa de la República (CDR) per la presència del rei Felip VI a la capital catalana amb motiu de la inauguració del Mobile World Congress (MWC). Els mossos d’esquadra van blindar el Palau de la Música amb un fort dispositiu de seguretat i van tallar el pas de diversos carrers. La protesta es va convocar a les 17.30 hores i en aquell moment els mossos van tallar la Via Laietana a l’altura de plaça Urquinaona amb tanques i furgonetes policials per evitar que els manifestants baixessin. Els concentrats anaven equipats amb cassoles, llaços grocs i estelades i cridaven “llibertat presos polítics”, “fora el borbó” o “els carrers seran sempre nostres”.

A favor de la visita del rei a Barcelona, la coordinadora per Tabàrnia, al costat d’altres associacions, va convocar una concentració a les 17.00 hores a la plaça Catalunya amb l’objectiu de “donar la benvinguda al cap de l’Estat”. Segons va indicar la plataforma Tabàrnia en el seu compte de Twitter, en suport a aquesta acció es van reunir unes 500 persones de forma pacífica.



El tuit de Puigdemont

El candidat de Junts per Catalu-nya (JxCat) a la presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, va advertir diumenge que el rei Felip VI serà benvingut com a màxima autoritat de l’Estat “quan demani perdó pel seu paper inconstitucional el passat mes d’octubre”. Així ho va manifestar a través del seu compte de Twitter. D’altra banda, el rei no va ser rebut per cap representant de la Generalitat, el Parlament o l’alcaldia de Barcelona a la seva arribada al Palau de la Música, on el van acompanyar la vicepresidenta del govern, Soraya Sáenz de Santamaría, i el ministre d’Indústria, Álvaro Nadal.

En la seva primera visita a Catalunya des de fa sis mesos, Felip VI va acudir al Palau de la Música per presidir el sopar de benvinguda als participants del MWC, organitzada pel comitè executiu de l’associació que agrupa els principals operadors de telefonia del món, i la Fundació Mobile World Capital Barcelona, presidida per l’alcaldessa, Ada Colau.



EL REI AVISA QUE L'ÈXIT DEL MOBILE DEPÈN DE LA COOPERACIÓ

El rei va instar ahir a mantenir una “ferma” cooperació entre el govern central, la Generalitat i l’ajuntament de Barcelona “amb objectius clars i en benefici de tots”, perquè aquesta ciutat perllongui la seva història “d’èxit continuat” com a seu del Mobile World Congress (MWC). Felip VI va pronunciar aquestes paraules en presència del president del Parlament, Roger Torrent, i de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que van evitar participar en la salutació al monarca a la seva arribada al Palau de la Música, per protestar pel discurs que va fer el passat 3 d’octubre. El conseller delegat del Mobile, John Hoffman va demanar “estabi- litat” per assegurar la continuïtat de la fira a la ciutat de Barcelona.