Ada Colau i Roger Torrent planten el rei Felip VI al congrés de mòbils

L’alcaldessa de Barcelona i el president del Parlament no aniran avui a l’acte de benvinguda del monarca espanyol pel seu posicionament després de l’1-O

Actualitzada 25/02/2018 a les 07:43

Agències Andorra la Vella

El president del Parlament, l’alcaldessa de Barcelona i la Generalitat plantaran avui el rei Felip VI en la recepció de benvinguda d’una nova edició del Mobile World Congress. L’alcaldessa de la capital catalana va explicar que no participarà en la rebuda oficial que les autoritats faran al monarca tant avui com demà, si bé coincidirà amb ell durant el sopar i en altres actes. Colau, que sí que acudirà a la inauguració del congrés, va prendre aquesta decisió a causa del posicionament de Felip VI després de les càrregues policials en el referèndum de l’1-O.

Fonts de l’equip de Colau van afirmar que el monarca es va alinear “amb les posicions més dures i repressives”. Tot i això, l’alcaldessa de Barcelona va justificar que participarà en la inauguració de demà del Mobile World Congress, ja que considera que és un exercici de “responsabilitat institucional” i perquè l’esdeveniment és “molt important” no només per a la ciutat de Barcelona, sinó també per a Catalunya.

El president del parlament, Roger Torrent, va explicar més tard que Colau que tampoc anirà a la recepció del rei ni a la inauguració institucional del Mobile World Congress. “El president [del Parlament] és absolutament conscient del seu paper institucional, que sempre exerceix amb totes les conseqüències”, van explicar fonts properes a Torrent a l’agència Efe, que alhora van afegir que el cap d’Estat espanyol “no ha dedicat ni una sola paraula” al miler de ferits de l’1 d’octubre per les càrregues de la policia nacional i de la guàrdia civil. Com Colau, Torrent també anirà al sopar oficial, en què també hi haurà el rei. El posicionament de Colau i Torrent va ser secundat pels representants de la Generalitat i cap dels tres representants convidats de l’administració catalana tampoc rebran el rei ni participaran al sopar. El govern espanyol va demanar a l’alcaldessa de Barcelona que treballi “pels interessos dels barcelonins i de la ciutat” i van alertar que l’èxit del Mobile World Congress d’enguany dependrà que la fira més important de telèfons mòbils continuï a la capital catalana. El delegat de l’executiu espanyol a Catalunya, Enric Millo, va demanar a Colau que rectifiqui i que acabi assistint a l’acte de recepció del monarca espanyol.



CRÍTIQUES DELS JUTGES AL DISCURS DEL PRESIDENT DEL PARLAMENT

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va reprendre Roger Torrent pel “greu” atac a la independència judicial. La comissió permanent de l’ens, a què no li competeix fer valoracions polítiques, va creure necessari “defensar els valors que conformen l’Estat de dret” després que Torrent denunciés l’existència de presos polítics a Espanya durant el seu discurs al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Això va provocar que una trentena de persones abandonessin la sala, entre les quals el president del Tribunal Superior de la Justícia de Catalunya, Jesús María Bar­rientos. Roger Torrent va publicar ahir un escrit al seu compte de Facebook en defensa, precisament, dels presos polítics i exiliats.

