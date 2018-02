Trapero admet davant la jutge que va reunir-se amb el govern per l'1-O

Lamela deixa en llibertat sense fiança l’exmajor dels mossos

Actualitzada 24/02/2018 a les 07:15

Redacció Madrid

La jutge de l’Audiència Nacional Carmen Lamela va deixar ahir en llibertat sense fiança l’excap dels mossos d’esquadra, Josep Lluís Trapero, qui va reconèixer que va mantenir reunions amb Carles Puigdemont i Oriol Junqueras sobre l’1 d’octubre.

Trapero va declarar per tercera vegada davant Lamela, en aquest cas per la seva actuació durant la jornada del referèndum, per la qual la magistrada l’acusa d’un segon delicte de sedició, i va reconèixer per primera vegada en seu judicial haver mantingut les trobades per l’1-O amb Puigdemont, Junqueras i l’exconseller d’Interior Joaquim Forn. El fiscal Pedro Rubira va demanar a la jutge que se li imposés una fiança de 50.000 euros, en vista que “anteriorment va ocultar” aquestes reunions, i va argumentar la petició en “l’agreujament” de la seva situació processal després de ser-li imputat el segon delicte de sedició en relació amb l’1-O.

Així ho va indicar la Fiscalia en una nota de premsa, en la qual detallava que un dels motius de la petició és que en aquesta tercera declaració davant Lamela “s’han conegut detalls importants” que no havia exposat a l’anterior declaració del 16 d’octubre, fonamentalment dues reunions amb membres del govern cessat i altres caps policials.

Fonts de la defensa del major van afirmar que no és cert que no hagués informat d’aquestes reunions, ja que el 18 de desembre va presentar un escrit en el qual es relataven aquestes dues trobades mantingudes els dies 26 i 28 de setembre. Segons aquesta versió, va ser la cúpula dels mossos la que va demanar les reunions arrel de la seva preocupació per la seguretat ciutadana el dia del referèndum i davant el seu malestar per les afirmacions de membres del govern assegurant que els mossos volien “facilitar i promoure” la seva celebració.

La jutge va rebutjar la petició de fiança de la Fiscalia en entendre que Trapero sempre ha complert la seva obligació amb la justícia i que ja no té possibilitat de destruir o ocultar proves. En un acte, la magistrada considera que el ministeri públic “únicament fa referència com a fonament de la seva petició a la imputació d’un segon delicte de sedició, la qual cosa agreuja la seva situació processal, i a la possibilitat que Trapero pugui ocultar o destruir noves proves”. Arguments que la jutge no veu “suficients”, ja que el major “ve complint escrupolosament” les mesures cautelars: compareixences cada 15 dies, retirada del passaport i prohibició de sortir d’Espanya.



LA CÚPULA JUDICIAL PLANTA TORRENT QUAN PARLA DE "PRESOS POLÍTICS"

barcelona. El president del Parlament, Roger Torrent, va dividir ahir el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona quan va denunciar l’existència de “presos polítics” a Espanya durant un discurs. Aquestes paraules van provocar que abandonessin la sala una trentena de persones, entre les quals el president del TSJC, Jesús María Barrientos o el fiscal en cap de Catalunya, Franciso Bañeras.

