El vigilant de l'escola de Florida va evitar enfrontar-se amb Cruz

Actualitzada 24/02/2018 a les 07:14

Redacció Washington

El vigilant que estava de servei a l’escola de Parkland, Florida, el passat 14 de febrer, dia de la matança de 17 persones al centre, presumptament no va mirar d’impedir el tiroteig: es va quedar fora i no va confrontar l’assassí, segons va informar ahir el xèrif del comtat de Broward, Israel Scott, sobre la base d’unes imatges gravades que no s’han fet públiques. El funcionari va dir que Scot Peterson, de 54 anys, que treballava com a oficial de reserva a l’escola Marjory Stoneman Douglas des de 2009, “es trobava al campus” quan Nikolas Cruz, de 19 anys, va disparar indiscriminadament amb un fusell d’assalt. No obstant això, no va entrar a l’edifici per impedir que seguís matant als estudiants i professors que Cruz trobava al seu pas, d’acord amb els enregistraments de les càmeres de seguretat i les afirmacions de testimonis dels fets. El xèrif va confessar que es va posar “malalt de l’estómac” en comprovar que Peterson, d’uniforme i armat, va estar “quatre minuts” impassible a les portes de l’escola, sense entrar-hi.