El govern Macron aprova una llei d'immigració més restrictiva

El govern d’Emmanuel Macron va aprovar ahir un controvertit projecte de llei que endureix les lleis d’immigració i asil a França enmig d’enèrgiques crítiques de grups de drets humans. El text accelera l’expulsió del país dels que no tinguin dret a l’asil i millora les condicions d’acolliment i inserció dels que estiguin en situació regular. El govern diu que vol ser alhora ferm i just en matèria d’immigració. El text adoptat en el consell de ministres, que començarà a ser debatut a l’Assemblea Nacional d’aquí a un mes, vol alinear la normativa de França amb la de països com Alemanya, i controlar un flux migratori en augment. La nova llei té entre els seus punts més importants la reducció, de catorze a sis mesos, del termini mitjà per tramitar les peticions d’asil, o penes de fins a un any de presó per travessar la frontera il·legalment.