Atacs del règim a Guta Oriental deixen almenys 231 morts

Redacció Damasc

Des de fa dos dies, almenys 231 persones han mort pels atacs d’avions no identificats i d’artilleria, aquests últims per part de les forces governamentals, a la regió de Guta Oriental, el principal feu opositor dels afores de Damasc: 17 civils van morir el diumenge, mentre que 127 dilluns, als quals cal sumar les víctimes mortals d’ahir, 87 persones, d’acord a l’Observatori Sirià de Drets Humans.

Es tracta del major nombre de víctimes mortals per bombardeig en un sol dia en tres anys. A més, almenys 1.100 persones han resultat ferides per aquest augment de les hostilitats. Entre els edificis que van rebre l’impacte de les bombes hi ha sis hospitals, tres dels quals han quedat fora de servei, mentre dos estan parcialment operatius, va dir el coordinador regional de l’Oficina d’Assumptes Humanitaris de l’ONU a Síria. Les Nacions Unides han demanat un l’alto-el-foc immediat a la zona afirmant que la situació està “fora de control” després d’una “escalada extrema dels enfrontaments”.

