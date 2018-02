Merkel promociona una possible successora

Actualitzada 20/02/2018 a les 07:12

La cancellera alemanya, Angela Merkel, va sentar ahir les bases per a la successió dins del seu partit, la Unió Cristianodemòcrata (CDU), i, eventualment, al capdavant del govern, amb la designació d’Annegret Kramp-Karrembauer (també coneguda com AKK i fins ara primera ministra de Sarre) com a candidata a assumir el càrrec de secretària general de la formació política.

