Anna Gabriel es refugia a Suïssa i no aclareix si compareixerà al TS

La CUP assegura que l’exdiputada s’ha desplaçat a Ginebra per donar una dimensió internacional al cas

Actualitzada 19/02/2018 a les 07:04

Redacció Barcelona

La CUP va confirmar ahir que l’exdiputada al Parlament de Catalunya Anna Gabriel s’ha desplaçat a Ginebra (Suïssa), on ha contactat amb un advocat expert en causes d’extradició, i va assegurar que demà informarà de l’estratègia a seguir davant la compareixença que l’exdiputada hauria de realitzar l’endemà davant el Tribunal Suprem. Amb tot, Gabriel, que està citada pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena com a imputada per la causa per presumpta rebel·lió, no va aclarir si tornarà a Espanya per a la compareixença.

Segons la CUP, a més d’ella també s’han desplaçat a Suïssa altres membres de la campanya Ni una més contra la causa judicial que se’ls ha obert. L’ex-diputada anticapitalista va assegurar ahir que “la persecució política a l’independentisme, que coneixem tan bé, ara pren noves formes i aconsegueix nous espais”. Gabriel va incloure aquesta afirmació en un missatge d’àudio gravat a la militància d’Endavant, formació que integra la CUP i que celebrava la seva assemblea nacional a Reus (Tarragona). “D’entre tota la gent que lluita, hi ha aquella amb la qual no dubtaries mai de res i per res. Aquests sou vosaltres. Gent determinada, convençuda, incorruptible, generosa. Per això, és un orgull militar a Endavant. I per això he volgut fer-me un lloc en una assemblea a la qual no puc assistir”, va dir Gabriel

La reacció del Partit Popular no es va fer esperar. La sotssecretària d’estudis i programes, Andrea Levy, va advertir que l’exdiputada de la CUP “haurà de retre comptes per totes les seves irresponsabilitats” i va assegurar que “davant la justícia espanyola es respon perquè no hi ha escapismes que valguin”. En la mateixa direcció va apuntar la diputada de Ciutadans al Parlament català Lorena Roldan, que espera que Anna Gabriel “reti comptes davant de la justícia”, ja que, en cas contrari, “hi haurà un altre pròfug del procés”. Per Roldan, “pot preparar la seva defensa com cregui convenient”, però “el que sí que és cert és que té una cita davant la justícia”.

