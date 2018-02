El govern espanyol “garantirà” el “dret” a escollir la llengua vehicular

Méndez de Vigo assegura que s’està estudiant la fórmula que permeti combinar l’opció de triar l’espanyol amb el model educatiu vigent

Actualitzada 17/02/2018 a les 07:31

Redacció Madrid

El govern espanyol vol assegurar “la llibertat” i “el dret” dels pares a triar el castellà com a llengua vehicular dels fills als centres educatius de Catalunya, i està estudiant la fórmula “que millor ho garanteixi i combini” amb el model educatiu català.

El ministre d’Educació, Íñigo Méndez de Vigo, ho va assenyalar ahir en la roda de premsa posterior al consell de ministres, després de la polèmica sorgida dijous arran de la petició del sindicat de professors AMES i Societat Civil Catalana perquè a la matriculació del proper curs escolar a Catalunya s’inclogui una casella per triar el castellà. “Com ho farem ho estem estudiant, però sens dubte ho farem”, va asseverar el ministre, que va explicar que durant els tres últims cursos l’executiu “no ha estat d’acord” sobre com es duia a terme la garantia de poder estudiar en castellà com a llengua vehicular a Catalunya i hi va recórrer en contra.

“El coherent és que, d’acord amb aquests recursos, vulguem en aquests moments modificar la preinscripció en aquest sentit, però això no significa cap canvi del model educatiu de Catalu­nya”, va recalcar. Així mateix, el també portaveu del govern va recordar que “els models educatius estan a les lleis”, a la Lomce i, en aquest cas, a la llei d’educació catalana del 2009, “que està plenament vigent”, i va apuntar que cap govern no pot modificar-la i l’únic que pot fer-ho és el Parlament català.

L’executiu ha pres ara la decisió de garantir el dret a les classes en castellà en virtut de l’article 155, pel qual el ministeri té les competències de la conselleria d’Educació catalana. A més, Méndez de Vigo va insistir que “això no és més que complir una obligació”, tal com ho estableixen el Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). En aquest sentit, va recordar que el TSJC ha fixat que s’imparteixi un mínim del 25% de les classes en castellà.

Segons van informar fonts del departament d’Ensenyament català, una dotzena d’escoles estan impartint el 25% de classes en castellà, després de sol·licitar-ho les famílies. La mesura consisteix a oferir una matèria utilitzant el castellà com a llengua vehicular, “que cada escola pot escollir en funció de les seves característiques i projecte educatiu, i que afecta la classe del nen la família del qual ho hagi sol·licitat”.

Méndez de Vigo va dir que desenvolupar ara la garantia d’elecció del castellà és “una qüestió tècnica”, i el govern “ho farà de la millor manera” que sàpiga, va continuar el ministre, que no va voler parlar de “caselles” de formularis ni de “cap model concret”. Preguntat per si aquest assumpte és una mesura de pressió cap als independentistes per intentar desbloquejar la crisi catalana, va respondre: “És una mesura per afavorir la llibertat i garantir un dret constitucional, res més.”



“El català resistirà”

Després de l’anunci del govern es van succeir les reaccions. El PSOE va assenyalar que intervenir en el model lingüístic català correspon al Parlament i al futur govern, i no a l’article 155. En el mateix sentit es va expressar el PNB. També el president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, va opinar que la pretensió del govern central “intenta dividir els alumnes catalans per la seva llengua. Però el català resistirà. I la veritat s’imposarà”, va escriure a Twitter.