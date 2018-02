Rajoy planteja que els pares triïn la llengua vehicular a les escoles

L’executiu estudia introduir una casella al formulari de preinscripció per escollir l’idioma de preferència a les aules

Actualitzada 16/02/2018 a les 06:47

Redacció Barcelona

El president de Societat Civil Catalana, José Rosiñol, va assegurar ahir que el president espanyol, Mariano Rajoy, li va confirmar en una reunió a la Moncloa que el ministeri d’Educació prendrà una decisió sobre la matrícula als col·legis i instituts catalans i l’ús del castellà a les aules.

En roda de premsa després de la trobada, Rosiñol va explicar que la matriculació en castellà és una opció que ja està recollida a la llei d’educació de Catalunya i que fins ara no s’estava complint. “Hauria de ser la norma”, va indicar. L’assumpte va ser abordat breument amb Rajoy i aquest li va traslladar que l’assumpte ja està sobre la taula del titular d’Educació, Íñigo Méndez de Vigo, després de la petició del col·lectiu Ames perquè els impresos de preinscripció de la matrícula incloguin una casella d’opció lingüística.

Ahir mateix, el secretari d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats, Marcial Marín, va apuntar que el ministeri està estudiant si la matrícula en col·legis i instituts de Catalunya és una tasca que correspon al govern per l’aplicació de l’article 155 de la Constitució. “Som sensibles amb el problema. Aviat ho anunciarem, però queden encara unes setmanes per obrir el procés de matriculació”, va dir.

El diputat del PDeCat Jordi Xuclà va reclamar al govern central que deixi que sigui el nou executiu de la Generalitat qui prepari el proper curs escolar, ja que el contrari seria “una violació de competències”. Així, es va referir als suposats “plans del govern espanyol d’alterar el marc legislatiu català” amb vista a “canviar el sistema d’educació i la llengua vehicular a Catalunya”. El parlamentari creu que s’hauria de respectar l’actual model “d’èxit i integració dels últims 40 anys a Catalunya”.

També des d’ERC van voler sortir al pas d’aquesta qüestió per mitjà de la diputada Teresa Jordà. “Si el PP, el govern de l’Estat espanyol, decideix a través del 155 carregar-se el model d’immersió lingüística a Catalunya, per a nos­altres és una demostració no només de mala fe, sinó de voler fer mal a Catalunya i a la majoria dels seus ciutadans”, va afirmar. “La llengua no està en venda, és el model d’èxit al nostre país”, va asseverar Jordà, qui va advocar per “fer un govern, fer-lo ja, fer-lo efectiu, fer-lo real i deixar ja aquesta llosa que tenim damunt que és el 155”.

De la seva banda, el portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats, Joan Tardà, també va criticar el govern per “dinamitar la immersió lingüística” a Catalunya, i va admetre la “irresponsabilitat” dels partits independentistes per no aconseguir un acord per investir un president que posi fi a l’aplicació de l’article 155.



“GUERRA ELECTORAL”

Mentrestant, el portaveu d’Units Podem en matèria d’Educació, el diputat d’En Comú Joan Mena, va destacar el nombre de diputats amb els quals el PP compta al Parlament català. Al seu entendre, una formació amb aquesta representació “no pot carregar-se els consensos majoritaris que avui té la societat catalana”. I hi va afegir: “No se’ns escapa que aquest anunci s’inscriu dins de la guerra electoral que estan protagonitzant el PP i Ciutadans.”

Des d’En Comú s’ha registrat una petició de compareixença al Congrés del ministre Méndez de Vigo, a qui també traslladaran una pregunta sobre aquesta matèria en el proper ple de la cambra baixa.

