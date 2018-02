Investiguen el titular d'Hisenda per un cas d'“abús per feblesa”

Actualitzada 15/02/2018 a les 06:48

Redacció París

La fiscalia francesa ha obert una investigació contra el ministre francès d’Hisenda, Gerald Darmanin, per un suposat delicte d’“abús per situació de feblesa” després que una dona el denunciés per aquest motiu, van confirmar ahir fonts judicials. La investigació a Darmanin, que la setmana passada ja va ser denunciat per violació, es va obrir després que dimarts una dona presentés una denúncia contra ell per un suposat “abús per feblesa”, delicte tipificat al Codi Penal francès i castigat amb fins a tres anys de presó i 375.000 euros de multa. La llei estableix que té lloc aquest delicte quan s’explota la ignorància o la vulnerabilitat física o psicològica d’una persona. La denunciant és una veïna de Tourcoing, la localitat de la qual Darmanin va ser alcalde abans d’entrar al govern de Macron. La dona ha explicat que el 2015 havia sol·licitat un habitatge social que li permetés abandonar l’insalubre allotjament que ocupava i que l’ara ministre li va fer proposicions sexuals, la qual cosa ha acabat motivant la denúncia.