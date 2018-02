Granados acusa Aguirre i González de conèixer la 'caixa B' de Madrid

L’exconseller de la comunitat va declarar que a la capital no passava res sense el seu coneixement i que Cifuentes també era coneixedora del que s’hi feia

Actualitzada 13/02/2018 a les 07:15

Redacció Madrid

L’exconseller Francisco Granados va afirmar davant el jutge de l’Audiència Nacional que investiga el cas Púnica que a les eleccions autonòmiques del 2007 i les del 2011 es van pagar despeses de “reforç” a la campanya d’Esperanza Aguirre amb fons de la Comunitat de Madrid, una caixa B que va començar dirigint Ignacio González i que Cristina Cifuentes també coneixia. Durant la declaració que va fer per petició pròpia, Granados va atribuir a Aguir­re i González totes les decisions que es prenien a la comunitat i que l’actual presidenta, Cristina Cifuentes, formava part d’aquest cercle de poder. A la sortida de l’Audiència Nacional, l’ex-conseller madrileny va afirmar que “independentment” de la campanya electoral del PP “perfectament comptabilitzada i legal”, és “conscient” que “hi ha hagut una campanya paral·lela de reforç a la campanya d’Aguirre” fora de l’àmbit del partit. Aquesta estructura va estar “en una primera fase a les ordres de González i va ser finançada a través de despeses de publicitat que s’encarregaven a empreses de l’àmbit de la Comunitat de Madrid”, va manifestar Granados.

Respecte a Cifuentes, va indicar que mantenia una estreta relació amb González i que quan es van celebrar aquestes campanyes electorals, finançades de manera suposadament irregular, ella era la secretària de política territorial del PP madrileny i que, per tant, coneixia aquestes pràctiques. La presidenta de la Comunitat de Madrid va anunciar que presentarà “immediatament” una querella criminal contra Granados pel que considera “un cúmul de falsedats i un greu atemptat contra el seu honor i la seva imatge”. Malgrat les acusacions, l’exconseller no va lliurar cap document per provar-les ni tampoc va detallar la quantitat de diners públics que es van usar. De fet, va explicar que creu que els diners sortien del fons de la publicitat del Canal d’Isabel II i també de la pròpia Comunitat de Madrid. No obstant això, es va desentendre d’aquest finançament paral·lel perquè, encara que aleshores era el secretari general del partit, no exercia com a tal, i va atribuir a Aguirre i a González el control de tot el que es feia a la Comunitat de Madrid. Segons va indicar, no hi havia res ni al partit ni al govern autonòmic que tots dos no sabessin i que eren ells dos qui nomenaven els alts càrrecs i els que controlaven els assumptes que es tractaven al consell de govern.

Granados va afegir que no és cert que fos l’ex-presidenta autonòmica qui, com ella mateixa afirma, destapés la trama Gürtel, sinó que va ser el president del govern, Mariano Rajoy, en detectar irregularitats en dues adjudicacions als municipis d’Arganda del Rey i Majadahonda. Granados també va comentar que Aguirre el va trucar perquè Rajoy li havia recomanat parlar amb ell, ja que era un home de poble, no com Ignacio González, que era un pocavergonya. Va ser aleshores quan li van encarregar que gestionés l’adjudicació de Majadahonda, que no es va arribar a concedir, i a González la d’Arganda del Rei, una operació que sí que es va fer perquè, segons la versió de Granados, l’expresident de la Comunitat de Madrid va rebre comissions.

Finalment, l’ex-secretari general del PP madrileny va tornar a defensar que els diners que tenia a Suïssa, 1,6 milions d’euros, els va obtenir de la seva activitat a la borsa quan treballava a Crédit Lyonnais.