Dos mil milions per als aeroports del Prat i Girona De la Serna anuncia 2.000 milions per als aeroports del Prat i Girona. EFE

Actualitzada 13/02/2018 a les 07:16

Els aeroports de Barcelona-el Prat i Girona-Costa Brava es convertiran en “un sol complex aeroportuari”, tal com va afirmar ahir el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, i rebran una inversió conjunta de 1.929 milions d’euros fins al 2026, que servirà per remodelar i ampliar les dues infraestructures, que estaran connectades també per l’alta velocitat.