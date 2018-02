Moren els 71 ocupants d'un avió estavellat als afores de Moscou

L’aparell, de la companyia russa Saratov, va desaparèixer dels radars minuts després d’enlairar-se de l’aeroport Domodédovo

Els 71 ocupants d’un avió de la companyia russa Saratov van perdre la vida ahir després que l’aeronau s’estavellés poc després d’enlairar-se de l’aeroport de Domodédovo, a Moscou. “A bord de la nau s’hi trobaven 65 passatgers i sis tripulants. Tots ells han mort”, va confirmar la fiscalia de transport de Moscou.

L’avió, model AN-148, feia el trajecte entre Moscou i la ciutat d’Orsk, al sud dels Urals, i va desaparèixer dels radars minuts després d’haver-se enlairat. Havia abandonat l’aeroport a les 14.21 (hora local) i va estar poc més de dos minuts a l’aire. Només fer-se pública la notícia es va organitzar un centre d’atenció psicològica a l’aeroport d’Orsk per a les famílies dels difunts. I és que, segons les primeres informacions, la gran majoria d’ocupants de l’aparell eren originaris d’aquella zona. Excepte tres passatgers, la resta eren russos i hi viatjaven tres menors.

Els equips d’emergència no ho van tenir fàcil per arribar al lloc dels fets a conseqüència de la neu acumulada. Veïns de la zona testimonis dels fets van relatar a mitjans locals que l’aeronau va caure a terra envoltada en flames.



Investigació

El president rus, Vladímir Putin, va expressar el condol als familiars de les víctimes i va ordenar al govern impulsar una comissió especial per investigar les causes del sinistre, segons va informar un portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.

Les dades recollides a les caixes negres seran fonamentals per determinar què ha passat. Segons les primeres informacions, el ministeri de transports rus té possibles hipòtesis, des de les condicions meteorològiques a un error del pilot o una fallada tècnica. Inicialment s’havia apuntat un xoc amb un helicòpter dels cor­reus russos, que l’empresa postal va desmentir. L’avió va aconseguir una altura de prop de 1.800 metres i una velocitat de 600 km / h, però després va començar a perdre alçada per una “raó desconeguda”.

La companyia Saratov Airlines va assegurar que l’aparell no presentava cap problema tècnic. Operava amb l’empresa des del 2016. Tanmateix, van apuntar que el pilotava un professional experimentat, amb 5.000 hores de vol, de les quals 2.800 havia acumulat en avions AN-148. Segons va asseverar la BBC, l’any 2015 van prohibir a la companyia Saratov airlines operar vols internacionals després que uns inspectors van sorprendre algú que no era de la tripulació a la cabina d’un avió. L’aerolínia va apel·lar i va reiniciar els vols internacionals el 2016. Saratov opera principalment entre ciutats russes, però també té destinacions com Armènia i Geòrgia. És el primer accident de la companyia aèria i també d’aquest model d’avió, l’AN-148, fabricat per una unió d’empreses entre la ucraïnesa Antonov i la russa Voronezh Aircraft, associació que es va trencar l’any passat pel conflicte polític entre els dos països.

“L’operació de recerca [a la zona del sinistre] continua. I aquestes tasques es desenvoluparan sense interrupció”, va declarar el ministre de Rússia per a Situacions d’Emergència, Vladímir Puchkov. Els equips de rescat van aconseguir recuperar una de les “caixes negres” de l’aparell sinistrat. L’últim accident aeri greu ocorregut a Rússia es va produir el 25 de desembre del 2016, quan un avió es va estavellar al mar Negre i van morir els 96 ocupants.