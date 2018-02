ERC rebutja “un acord a mitges” i exigeix “rigor” per formar govern

Marta Rovira exigeix un “acord global, sòlid i ferm” per poder investir Puigdemont a Brussel·les i demana no generar “falses expectatives”

Actualitzada 11/02/2018 a les 07:37

Redacció Barcelona

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, va rebutjar ahir “un acord a mig fer” amb JxCat, la qual cosa implica que els republicans no avalaran cap proposta que no suposi un “acord global sòlid i ferm”, negociat amb “rigor” per poder formar un govern efectiu a Catalunya. Rovira va indicar durant la intervenció oberta als mitjans davant el Consell Nacional, que desitjava “parlar clar” i “sense paternalismes” perquè està convençuda de “la maduresa política de la societat catalana” i que aquesta pot entendre perfectament la situació actual que viu Catalunya. En aquest context, va anunciar que ERC “no presentarà cap acord a mig fer” que generi “falses expectatives” fins que no s’hagi consensuat “un acord global” que inclogui “un reconeixement de Carles Puigdemont a Brussel·les”, una “investidura efectiva que permeti tenir un govern a Catalunya que posi fi a l’article 155” i un pla de govern per a tota la legislatura.

La secretària general va denunciar que “fa cent dies de l’empresonament injust” del líder del partit, Oriol Junqueras, fet que els provoca “tristesa i indignació”, però també “és un motiu per seguir endavant” en la consecució de la llibertat de Catalunya. A més, va expressar la seva voluntat de parlar “clar perquè, això ja ho vaig fer durant una campanya electoral, que va ser molt difícil per a ERC”, va recordar, amb el candidat “a la presó” i sense que pogués defensar la seva proposta i el seu programa electoral, una situació a la qual només s’hi va trobar la formació republicana. Segons Rovira, el “missatge clar” que desitja transmetre ERC és que “Catalunya no pot permetre’s qualsevol altre escenari que no impliqui, en primer lloc, posar fi a l’article 155 i recuperar les institucions catalanes”, i va afegir que “la ciutadania espera que els seus representants parlin més clar que mai” i amb la vista posada en els fets del 27 d’octubre, quan l’an-terior govern no va implementar la declaració d’independència. Marta Rovira va assenyalar que “si hi ha alguna cosa en què tots hem de fer autocrítica, és que hem tractat la ciutadania amb massa paternalisme, i això és un error perquè es tracta d’una societat molt madura”, un fet que no només s’ha evidenciat “amb les massives manifestacions pacífiques realitzades els últims anys, sinó especialment en el referèndum de l’1 d’octubre”, que va considerar com “la clau de tot, ja que vam demostrar el millor de nosaltres mateixos i vam veure el pitjor de l’Estat espanyol”. No obstant això, ERC considera que el més important és recuperar el control de les institucions catalanes “per poder seguir construint una república plena de continguts, ja que per a nosaltres la independència només és un instrument per aconseguir un país més just i amb un futur millor”, va reivindicar.

Respecte a les negociacions amb JxCat per desbloquejar la investidura, Rovira va afirmar que “ens volen dividits i no ho aconseguiran. Davant l’adversitat i els obstacles cal ser més forts que mai i utilitzar la intel·ligència col·lectiva. Fa falta unitat sense paternalismes, amb transparència, i no acords a porta tancada en els despatxos. Demanem rigor i lleialtat, que no es generin falses expectatives, i nosaltres garantim la perseverança”, va sentenciar.



MIL PERSONES RECORDEN ELS 100 DIES DE JUNQUERES A LA PRESÓ

SANT VICENÇ DELS HORTS. 100 dies després de l’empresonament d’Oriol Junqueres, la plaça de la Vila de Sant Vicenç dels Horts es va omplir amb gairebé mil persones per recordar la seva figura. El president del Parlament, Roger Torrent, va demanar que la gent no defalleixi “ni un segon” fins que s’alliberi Junqueras i la resta de “presos polítics”.