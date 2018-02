Schulz renuncia a Exteriors per pal·liar les crítiques dins l'SPD

Actualitzada 10/02/2018 a les 07:23

Redacció Berlín

El líder del Partit Socialdemòcrata alemany (SPD), Martin Schulz, va renunciar ahir a ser ministre d’Afers exteriors del país, tal com es va estipular en l’acord per formar una nova gran coalició amb la cancellera, Angela Merkel, així com a ocupar qualsevol altre càrrec al proper govern.

Amb aquest moviment, el dirigent socialdemòcrata alemany va intentar acabar amb una baralla per aquesta cartera dins del seu partit, i també intentar impulsar el suport entre les bases, dins les quals hi ha força veus crítiques a la gran coalició, per tal que hi hagi una nova reedició de l’aliança amb els conservadors d’Angela Merkel.

“Renuncio a entrar al govern i espero que amb això es posi fi al debat intern que hi ha a l’SPD”, va apuntar Schulz en un comunicat difós poc després d’avançar diversos mitjans la seva imminent renúncia. “Fem política per a la gent d’aquest país, la qual cosa inclou que les meves ambicions personals estan per darrere dels interessos del partit”, va ressaltar en el text.