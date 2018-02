JxCat registra sense ERC la reforma legislativa per investir Puigdemont

Junts per Catalunya presenta una proposició per modificar la Llei de la Presidència de la Generalitat i del Govern, que permetria el nomenament a distància

Actualitzada 10/02/2018 a les 07:19

Redacció Barcelona

Junts per Catalunya (JxCat) va tornar a situar ahir en primer pla el seu objectiu que Carles Puigdemont sigui escollit president, presentant al registre del Parlament, sense l’aval d’ERC, una reforma de la Llei de la presidència de la Generalitat i del Govern per permetre una investidura a distància.

Un dia després que cobrés força el debat entorn d’un nom alternatiu per presidir la Generalitat davant les opcions cada vegada més reduïdes de Puigdemont, JxCat va protagonitzar un moviment inequívoc per forçar ERC a mullar-se, malgrat que els republicans mostren molts dubtes sobre la reforma proposada. Justament va ser la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, un dels possibles relleus de Puigdemont, qui va estampar la seva firma en la proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008 de la presidència de la Generalitat i del Govern.

La proposició de llei consta tan sol de dos articles, pensats per fer possible que Puigdemont pugui ser investit sense necessitat que estigui present a l’hemicicle. El primer dels articles assenyala que “en cas d’absència, malaltia o impediment del candidat” a la investidura, al moment de presentar el programa de govern i sol·licitar la confiança del Parlament, el ple podrà “autoritzar, per majoria absoluta, la celebració del debat d’investidura sense la presència o sense la intervenció del candidat o candidata”. En aquest cas, “la presentació del programa i la sol·licitud de confiança de la cambra es podrà fer per escrit o per qualsevol altre mitjà previst en el reglament”, afegeix.

El segon article de la proposició planteja que “tots els òrgans col·legiats previstos en aquesta llei es poden constituir, convocar, celebrar les sessions, adoptar acords i remetre actes tant de forma presencial com a distància, tret que el seu reglament intern reculli expressament i excepcionalment el contrari”. I concreta que per a “les sessions que celebrin els òrgans col·legiats a distància, els seus membres podran trobar-se en diferents llocs sempre que s’asseguri per mitjans electrònics la identitat dels membres o persones que els supleixin, el contingut de les seves manifestacions, el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real”.

Malgrat que al llarg d’aquesta setmana JxCat havia fet arribar a ERC l’esborrany de la proposició de llei, els republicans no veuen clara encara la seva viabilitat, i consideren que no tindrà cap recorregut perquè res més ser aprovada seria recorreguda pel govern de l’Estat, i la simple admissió a tràmit del recurs per part del Tribunal Constitucional provocaria la suspensió automàtica. A més, segons ERC, aquesta reforma pot encallar al mateix Parlament, amb peticions de dictàmens i informes jurídics.



Cronòmetre d’investidura a zero

Mentrestant, els lletrats del Parlament han conclòs en un informe que els dos mesos per investir el nou president, abans que venci el termini i es convoquin eleccions, encara no ha començat a córrer, si bé han deixat a criteri del president del Parlament, Roger Tor­rent, activar aquest termini si es perllonga el bloqueig.

Al seu torn, el portaveu del govern central, Íñigo Méndez de Vigo, va instar Torrent a proposar “al més aviat possible” un candidat a president de la Generalitat dins dels mecanismes establerts per la llei, i sense cap tipus de “piruetes”.