Un centenar de morts en un atac dels EUA contra forces d'al-Assad

Actualitzada 09/02/2018 a les 07:10

Redacció Damasc

Almenys un centenar de combatents de les forces governamentals sirianes van morir ahir per un atac de la coalició internacional liderada pels Estats Units, que va assegurar que l’acció va ser en resposta a una agressió contra els seus aliats a la província de Deir al Zur, en el nord-est del país àrab. L’Observatori Sirià de Drets Humans va informar d’un centenar morts, alguns d’ells estrangers, i de desenes de ferits en les files dels lleials al president sirià, Bashar al-Assad. L’atac es va produir contra posicions de les forces governalmentals als voltants del poble de Jasham. En concret, la coalició va intervenir després que esclatessin combats en aquesta mateixa àrea entre les tropes oficials sirianes i les Forces de Síria Democràtica, una aliança encapçalada per milícies kurdes i que compta emb el suport de la coalició internacional. És la segona vegada, durant els set anys de guerra a Síria, que els EUA ataquen directament posicions d’al-Assad. La primera va ser fa un any, amb el bombardeig d’una base aèria de Damasc.