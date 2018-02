Elsa Artadi es perfila com a 'pla B' a la investidura de Puigdemont

La portaveu parlamentària de JxCat és l’opció favorita del sector més proper a l’expresident, però encara no té consens dins el partit

Actualitzada 09/02/2018 a les 07:11

Redacció Barcelona

Junts per Catalunya (JxCat) i ERC van prosseguir ahir els contactes a fi de perfilar un acord que permeti endegar la legislatura, enmig de moviments per promoure a Elsa Artadi com a pla B si fracassen els intents per investir a Carles Puigdemont com a president de la Generalitat. Fonts coneixedores de les negociacions van indicar que els dos partits van mantenir converses al llarg del dia per ultimar una proposta de resolució parlamentària en contra de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució i per a la restitució del govern català.

En paral·lel a aquestes converses, el nom d’Artadi, portaveu del grup parlamentari de JxCat i estreta col·laboradora de Puigdemont, es va situar en primer terme com a possible pla B. Malgrat tot, després de visitar a la presó a l’exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, l’exconseller Joaquim Forn i els dirigents de les entitats independentistes Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, va evitar aclarir si presentarà un candidat alternatiu a Puigdemont.

També el portaveu d’ERC, Sergi Sabrià, va mostrar-se prudent a l’hora de valorar l’alternativa. En una entrevista a TV3 va insistir en l’argumentari oficial en assegurar que “Puigdemont és l’únic candidat sobre la taula per a ERC” i que “estem buscant la manera de legitimar la figura Puigdemont i que pugui ser president”.

Artadi (Barcelona, 1976), opció favorita d’un sector proper a Puigdemont, és una figura de la màxima confiança del líder de JxCat, per la qual cosa si assumís la presidència de la Generalitat, van assenyalar les fonts consultades, “no posaria en qüestió” el tutelatge del govern per part del mateix Puigdemont des de Brussel·les. Des de JxCat es va posar en relleu l’“extens currículum” i els “mèrits professionals” d’Artadi, llicenciada en Economia per la Universitat Pompeu Fabra i doctora per la Universitat de Harvard, que ha treballat al Banc Mundial i que va entrar en la Generalitat el 2011 com a assessora del conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, qui la va situar entre 2013 i 2015 com a directora general de Tributs i Joc, on va pilotar el llançament de la Grossa de Cap d’Any.

No obstant això, el nom d’Artadi no ha generat de moment consens intern, ja que hi ha veus tant dins del grup parlamentari de JxCat com al PDeCAT que qüestionen la seva idoneïtat. Segons les fonts consultades, aquestes veus crítiques li retreuen les seves “maneres de fer” com a portaveu del grup parlamentari i la seva escassa coordinació amb la cúpula del partit, amb la qual manté una relació més aviat freda.



A la primera direcció del pdecat

De fet, Artadi va ser una de les 12 persones que van integrar la primera direcció executiva del PDeCAT -liderada per Marta Pascal i David Bonvehí-, després de la seva fundació el juliol del 2016, però el consell nacional del partit la va forçar a dimitir menys d’un any després per complir amb el règim d’incompatibilitats de la formació. Abans de les eleccions del 21-D, Artadi es va donar de baixa del PDeCAT i es va integrar com a número 10 de la llista de JxCat per Barcelona.

Conscient d’estar al centre de l’atenció mediàtica, Artadi va evitar donar ahir motiu a especulacions i, abordada pels mitjans als passadissos del Parlament, es va limitar a dir: “Puigdemont és el nostre candidat i, sobretot, és el candidat del Parlament”.