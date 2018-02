Actualitzada 07/02/2018 a les 06:42

El president francès, Emmanuel Macron, va arribar ahir a Còrsega per a una visita de dos dies, la primera que hi efectua com a cap d’Estat, amb un clar missatge de fermesa enfront de les reivindicacions nacionalistes. Macron va reservar les primeres hores a l’illa als actes més simbòlics, i a la nit va mantenir una trobada amb els líders del nacionalisme cors.