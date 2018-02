El jutge Llarena confirma la presó preventiva per a Jordi Sànchez

Veu risc de reiteració delictiva i afirma que han aparegut “nous elements” de la seva participació en els fets investigats

07/02/2018

Barcelona

El jutge del Tribunal Suprem espanyol Pablo Llarena va confirmar ahir la presó provisional per al diputat de JxCat Jordi Sànchez, i rebutja la seva petició de llibertat. El jutge va confirmar la presó amb l’argument que, a més del risc de reiteració delictiva ja tingut en compte per ordenar l’empresonament provisional, han aparegut en la investigació nous elements que podrien acreditar la participació de Sànchez en fets delictius.

Llarena indica que durant la instrucció han aparegut nous indicis sobre la participació de l’Assemblea Nacional Catalana i del seu expresident en els fets investigats. El magistrat indica que l’agenda intervinguda a Josep María Jové, número dos d’Oriol Junqueras a Economia, “evidencia no només la reunió de partits polítics sobiranistes i els representants de l’ANC i Òmnium Cultural, sinó que aquests contemplaven la mobilització ciutadana com un element estratègic per a la consecució de la independència”.

Llarena es refereix, a més, a les nombroses intervencions públiques en les quals els representants polítics i els de les associacions sobiranistes “han projectat l’existència d’una actuació compartida, havent arribat a afirmar el propi Sànchez en una ocasió que, sobre aquesta qüestió, parlava en nom de l’expresident Carles Puigdemont o dels partits sobiranistes PDeCAT, ERC o la CUP”. Sànchez, afegeix el jutge, “s’ha proclamat garant que se celebraria el referèndum del qual derivaria la declaració d’independència, tret que el govern de l’Estat ho impedís amb actes impropis”.

Finalment, també cita les convocatòries que es van fer des de l’ANC “perquè els ciutadans es congreguessin en mobilitzacions orientades a dificultar la prohibició del referèndum o, fins i tot, donant pautes de com haurien d’ocupar-se els centres de votació la matinada de l’1 d’octubre, per impossibilitar amb això que els cossos i forces de seguretat de l’Estat poguessin portar a terme les decisions judicials d’impedir la seva celebració.

Respecte a la reiteració delictiva, el jutge afirma que en Jordi Sànchez hi ha un major risc encara que en altres encausats. “No només no ha renunciat a l’activitat pública que des de diversos fronts ha servit d’instrument per a l’execució dels fets, sinó que ha revalidat el seu compromís en una candidatura el líder de la qual proclama l’objectiu de restablir la dinàmica política que va conduir a les actuacions de les quals neixen les responsabilitats que aquest procés penal contempla, i que va desembocar en l’aplicació de l’article 155 de la Constitució”, afirma al respecte.



Crítiques de Puigdemont

L’expresident Carles Puigdemont, que ahir va commemorar amb una trentena de persones a Lovaina els 100 dies de la seva marxa a Bèlgica, va dir que mantenir Jordi Sànchez en presó preventiva “pel seu ideari sobiranista” el converteix en “pres polític”. A través de Twitter, Puigdemont va denunciar que “trenquen l’Estat de dret tan sols per poder mantenir dret l’Estat davant els ciutadans”.

De la seva banda, la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, va afirmar que és “impossible i ridícul” que els independentistes estiguin plantejant una presidència simbòlica des de Brussel·les de Puigdemont, qui, segons va assegurar en una entrevista televisiva, “només pensa en ell”.