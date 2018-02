Millet i Montull ingressen en presó preventiva per “alt” risc de fugida

Els exresponsables de la institució entren a Can Brians 1 per ordre de l’Audiència de Barcelona

L’Audiència de Barcelona va enviar ahir a presó preventiva els exresponsables del Palau de la Música Catalana Fèlix Millet i Jordi Montull, davant l’“alta probabilitat” que pretenguin fugir, mentre esperen que sigui ferma la sentència que els va condemnar a les respectives penes de nou i set anys de presó per l’espoli de la institució. El Suprem ha de resoldre en els propers mesos els diferents recursos que van presentar.

Nou anys després que els mossos d’esquadra escorcollessin el Palau, en una investigació que va acabar revelant un saqueig de més de 20 milions, Millet i la seva mà dreta, Jordi Montull, van ingressar ahir per primera vegada en presó preventiva, ja que fins ara, per ordre del jutge instructor, tan sols tenien retirat el passaport i l’obligació de comparèixer mensualment al jutjat.

Els saquejadors confessos del Palau van ingressar ahir a la tarda a a la presó de Can Brians 1, després d’una vista que la fiscalia havia sol·licitat per demanar mesures cautelars per a tots dos, així com per a la filla de Montull, Gemma, i Daniel Osàcar, extresorer de CDC condemnat a quatre anys i cinc mesos pels 6,6 milions en comissions il·legals que el partit va cobrar de la constructora Ferrovial a través del Palau.

La sala va acceptar la tesi de la fiscalia que hi ha risc de fugida per a Millet i Montull, i va decidir empresonar-los en tenir en compte que podrien marxar del país, atès que no està descartat que tinguin diners a l’estranger. A més, el seu patrimoni és insuficient per cobrir les sumes que la sentència els exigeix en multes i responsabilitat civil. En el cas de Millet, el tribunal va posar en dubte que disposi de prou “arrelament” per conjurar el risc de fugida, tenint en compte que les seves dues filles viuen a l’estranger. Això “podria facilitar la fugida del penat”. Respecte a la seva avançada edat –82 anys– i les circumstàncies mèdiques al·legades per la defensa, l’Audiència considera que “no poden ser valorades en sentit positiu, ni negatiu”, i que en no revestir especial gravetat “tampoc serien un obstacle per a una possible fugida”.

Quant a Montull, la sala dubta també que disposi d’arrelament suficient i recorda que “no s’ha pogut localitzar cap compte bancari” on el processat hagués pogut ocultar les “altes quantitats que es va apropiar durant els fets”, per la qual cosa no es pot descartar que tingui aquests diners a l’estranger.



Poques probabilitats de fugida

A Gemma Montull, condemnada a quatre anys i mig de presó, l’Audiència li va fixar compareixences mensuals al jutjat, li va retirar el passaport i li va prohibir sortir del país. La sala considera que, amb aquestes mesures aplicades a Montull, el risc de fugida “és conjurable”, ja que en la seva opinió no és “molt alta”, tenint en compte les seves circumstàncies personals, com a mare d’un fill en edat adolescent.

Daniel Osàcar, l’únic dels quatre principals condemnats pel Palau que no havia estat subjecte a mesures cautelars, també haurà de comparèixer cada mes al jutjat, se li retirarà el passaport i se li ha prohibit sortir d’Espanya. La sala no ha tingut en compte les al·legacions de la seva defensa, que sostenia que l’extresorer de Convergència, amb 82 anys i amb diversos problemes de salut, “no té ganes, ni mitjans, ni capacitat”, de fugir del país, i que les compareixences al jutjat podrien empitjorar el seu estat.