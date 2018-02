ERC viatja a Brussel·les per pactar la investidura de Carles Puigdemont

Els republicans diuen després de la trobada que no hi ha res tancat i que les negociacions “progressen adequadament”

Junts per Catalunya i Esquerra Republicana van moure fitxa per desbloquejar la investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat. Una delegació d’ERC va viatjar ahir a Brussel·les per escoltar la proposta del president destituït pel govern espanyol en aplicació de l’article 155 de la Constitució. La formació de Puigdemont i Esquerra van afirmar que l’objectiu de la trobada era “negociar sobre la manera de fer possible una investidura efectiva que permeti recuperar les institucions”. Amb tot, la trobada es va dur a terme amb màxim hermetisme, ja que durant la jornada no es va detallar el lloc de la reunió ni els membres que hi van assistir. Després de la reunió només es va concretar que no hi ha “res tancat” i que les negociacions “progressen adequa­dament”.

La trobada va arribar després de la pugna entre les principals forces sobiranistes per l’ajornament de la investidura de Puigdemont. El president del Parlament, Roger Torrent, va insistir a TV3 que el president és “l’únic candidat a la investidura”. ERC, per la seva banda, demana que el procediment aplicat per a la investidura no tingui conseqüències penals. En declaracions a Catalunya Ràdio, el diputat d’ERC al Congrés dels Diputats Gabriel Rufián es va mostrar partidari de la proposta de configurar dos governs de la Generalitat. “Potser estem abocats a un govern absolutament legítim a Brussel·les i un executiu que governi al Parlament”, va dir Rufián en declaracions a l’emissora catalana.

En canvi, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va rebutjar ahir que el candidat de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, pugui formar part d’un executiu per la seva situació judicial. També en declaracions a Catalunya Ràdio i que va recollir Europa Press, Millo va titllar de “broma” la proposta d’investir un president de la Generalitat a una altra persona i que Puigdemont estigui al govern. “Si una persona no pot ser investida presidenta, tampoc pot ser membre d’un govern”, va dir Millo, que alhora va sostenir que el president destituït pel govern espanyol no pot presentar-se a la investidura perquè “no compleix els requisits”. Millo va dir que abans hauria de declarar davant de la justícia.



RAJOY INSTA A ESCOLLIR UN CANDIDAT QUE COMPLEIXI LA LLEI

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va demanar ahir als independentistes que resolguin “aviat” la situació a Catalu­nya i que proposin un president que “vegi les coses d’una altra manera” i que compleixi la llei. El president de l’executiu espanyol ho va dir durant la seva intervenció en la clausura de la convenció nacional sobre la presó permanent revisable que va organitzar el PP a Còrdova. Rajoy va subratllar que en cap moment ha cedit a cap “xantatge” i va garantir que no permetrà mai que es jugui amb la unitat d’Espa­nya, la sobirania nacional o el dret de tots els espanyols a decidir com volen que sigui el seu país. Rajoy va afegir que el seu executiu ha usat tots els instruments de la Constitució.

