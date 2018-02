Trump demana unitat a favor del somni americà i afirma que mantindrà Guantánamo

Actualitzada 01/02/2018 a les 06:42

Redacció Washington

El president nord-americà, Donald Trump, va oferir ahir el primer discurs sobre l’estat de la Unió, marcadament patriòtic i centrat en l’economia, la seguretat i la immigració. Trump va demanar la unitat de demòcrates i republicans per reconstruir el somni americà. “És el nostre nou moment”, va afirmar el mandatari amb referència al fet que entre tots els nord-americans es podrà construir un país més fort, segur i orgullós.

Tot plegat en un discurs nacionalista d’un Trump que es va voler mostrar conciliador i va demanar la complicitat entre els dos partits per fer realitat el nou somni. “Estenc la mà per treballar tots junts per protegir els nostres ciutadans siguin quins siguin els seus antecedents, raça o religió. La meva obligació és defensar els americans, protegir la seva seguretat, les seves famílies i el seu dret al somni americà”.

Trump també va anunciar que mantindrà oberta la presó de Guantánamo, el tancament de la qual va ser una de les prioritats del seu antecessor, i va carregar durament contra la immigració irregular tot demanant al Congrés que aprovi el seu pla de reforma migratòria, que al seu parer no deixa buits legals per a criminals i terroristes. “Aquesta nit insto el Congrés a posar fi d’una vegada als buits legals que permeten als criminals entrar al nostre país.” Així mateix, també va reclamar un nou projecte d’infraestructures per al país valorat en un bilió i mig de dòlars.