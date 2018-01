Més de 300 arrestats per criticar l'ofensiva a Síria a les xarxes

Actualitzada 31/01/2018 a les 06:40

Redacció Akara

En els 10 dies que dura l’operació militar contra els kurds a Síria, Turquia ha detingut fins ara a més de 300 persones per haver criticat a les xarxes socials l’ofensiva coneguda com a Branca d’olivera. A aquests centenars d’arrestats se li va sumar ahir la detenció d’onze metges turcs pertanyents a l’associació mèdica TTB -entre ells el seu president-, que van manifestar el seu ferm rebuig a la guerra. Posteriorment, el president del país, l’islamista Recep Tayyip Erdogan, els va acusar divendres passat de ser “amants del terrorisme”. La Fiscalia d’Ankara ha obert una investigació contra aquests onze membres de la Cambra Turca de Metges, concretament per haver assegurat en un comunicat sobre l’operació que “la guerra és un problema de salut pública”. El passat 20 de gener, quan va començar l’ofensiva aèria i terrestre contra la milícia kurda a la regió d’Afrin, al nord-oest de Síria, les autoritats turques ja van advertir que processaran als que s’oposin, critiquin o tergiversin la incursió militar.

#1 josep

(31/01/18 16:35)