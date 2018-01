El president del Parlament anuncia de sorpresa que posposa el ple fins que el TC no resolgui les al·legacions al veto a Puigdemont

Divisió al sobiranisme per la decisió de Torrent d'ajornar la investidura Moments de tensió a l'entorn del Parlament de Catalunya entre manifestants i mossos d'esquadra. EFE

Actualitzada 31/01/2018 a les 06:39

Redacció Barcelona

La decisió del president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, d’ajornar el ple d’investidura del candidat de JxCat, Carles Puigdemont, va provocar ahir un terratrèmol polític en les files sobiranistes, amb retrets creuats entre els grups independentistes.

El dia va arrencar amb la previsió de celebrar el ple d’investidura, sense que ni des de l’entorn del president del Parlament ni des de les files d’ERC s’hagués especulat amb la possibilitat d’ajornar-lo davant les mesures cautelars anunciades pel TC, que prohibeixen investir a distància Puigdemont. A les 10, la mesa havia de reunir-se per abordar alguns serrells del ple, però minuts abans es va anunciar per sorpresa una compareixença de Torrent, que va comunicar que el ple quedava ajornat fins que el TC no resolgui les al·legacions contra el veto a Puigdemont.

El president de la cambra, que d’haver permès ahir la investidura s’arriscava a veure’s arrossegat cap a la causa judicial pel procés sobiranista, va deixar clar que no pensa proposar a “cap altre candidat a la investidura”, davant el “frau de llei” que, al seu entendre, ha comès el govern.

L’anunci va agafar de sorpresa a JxCat, que considerava que sí es donaven les “condicions polítiques” per celebrar la sessió ahir mateix, i va criticar que no ho hagués consultat amb els grups. També la CUP va exigir que el ple d’investidura no s’ajornés, “per lleialtat al resultat” de les eleccions del passat 21 de desembre.

Després de guardar silenci durant tota la jornada, Puigdemont va difondre a última hora un missatge gravat on feia una crida a la unitat sobiranista i lamentava l’ajornament del ple, decisió que, no obstant això, va dir “respectar”, encara que va advertir que no hi ha “cap altre candidat possible ni cap altra combinació aritmètica possible”. Fonts de l’entorn de Torrent van assegurar que va trucar Puigdemont fins a cinc vegades, sense que aquest respongués, abans de la compareixença.

Al seu compte de Twitter, el president d’ERC, Oriol Junqueras, va agrair des de la presó al president del Parlament la seva decisió d’ajornar el ple d’investidura i “garantir la defensa dels drets de tots els diputats escollits democràticament”.

En aquest clima de tensió indissimulada entre ERC, d’una banda, i JxCat i la CUP, per l’altra, l’ANC va intervenir en la polèmica exigint que la sessió d’investidura de Puigdemont es dugui a terme “en els terminis i condicions ja establerts” i va advertir: “No acceptarem cap pas enrere de les nostres institucions”.



MANIFESTACIÓ AL PARLAMENT

A més, l’Assemblea va mantenir la convocatòria de manifestació en suport a la investidura de Puigdemont, que va començar a les 14.30 hores a la plaça Sant Jaume, amb prop de1.200 persones, segons la guàrdia urbana. La marxa va avançar fins al costat del Parlament, on es van concentrar prop de 4.000 persones, i on va coincidir amb la mobilització dels Comitès de Defensa de la República (CDR).

Passades les quatre de la tarda, alguns dels manifestants van trencar els cadenats d’alguns accessos del Parc de la Ciutadella, van desbordar el cordó policial dels mossos d’esquadra i, després d’algunes càrregues policials, es van plantar davant el Parlament, on un perímetre de tanques protegia els accessos a l’edifici. Alguns dels concentrats van acampar davant de la cambra amb previsió de passar-hi la nit.