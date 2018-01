Torrent ajorna el ple i Puigdemont al·lega que no li cal permís judicial

El president de la cambra suspèn el ple d'investidura sense cap data fixa, però seguirà proposant Carles Puigdemont com a candidat

Actualitzada 30/01/2018 a les 10:35

Redacció Barcelona

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ha ajornat la convocatòria del ple d'investidura de Carles Puigdemont, que estava previst celebrar-se avui a les 15.00 hores. Tot i que no s'ha fixat cap data, Torrent ha anunciat que el ple se celebrarà quan el Tribunal Constitucional hagi resolt les al·legacions presentades per Junts per Catalunya i quan es pugui fer amb "totes les garanties". El Constitucional es reunirà a les 13:00 hores per estudiar aquestes al·legacions. Per la seva banda, Carles Puigdemont, va enviar ahir al Tribunal Suprem un escrit en el qual defensa que, com a diputat, no necessita “autorització judicial” per poder ser escollit president.



Sobre el ple, segueixen planant nombrosos interrogants, després que el TC acordés el dissabte una mesura cautelar -en resposta al recurs del govern central-, en la qual es prohibeix la investidura a distància de Puigdemont. L’alt tribunal advertia igualment que tampoc podrà ser investit “sense la pertinent autorització judicial, encara que comparegui personalment a la cambra, si està vigent una ordre judicial de cerca i captura i ingrés a la presó”.

Ara com ara, i a l’espera que aquest matí es reuneixi la mesa del Parlament, Torrent manté la convocatòria del ple. De fet, hi ha la possibilitat que el president del Parlament permeti que comenci el ple, obri un torn d’intervencions i aixequi la sessió sense arribar a desenvolupar el debat d’investidura, a l’espera que el TC es pronunciï definitivament, i no amb una mesura cautelar, sobre la candidatura de Puigdemont.

Un altre escenari sobre la taula, segons les fonts consultades, seria que Torrent iniciï la sessió constatant que Puigdemont no ha pogut acudir a l’hemicicle i traslladi al ple de la cambra la decisió d’acceptar o no la celebració de la investidura, permetent que el candidat delegui el seu discurs en un altre diputat. Malgrat que aquesta opció de deixar al ple la responsabilitat d’una decisió comprometedora ja la va emprar Carme Forcadell, Torrent i el seu grup, ERC, podrien decantar-se per aquesta fórmula, davant la pressió de JxCat i la CUP. Els seus vots a favor serien suficients perquè prosperés la decisió de continuar amb la investidura a distància de Puigdemont, sobre la que els lletrats del Parlament es van pronunciar en contra.

Per la seva banda, Puigdemont va dirigir un escrit al Suprem en el qual acredita la seva condició de diputat i subratlla que pot exercir els drets que li són inherents sense necessitat d’“autorització judicial”. En paral·lel, Puigdemont va enviar una carta a Torrent per demanar-li “empara” i que adopti “les mesures necessàries per salvaguardar els drets i prerrogatives del Parlament”.



“No pot ser president de res”

En canvi, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va assegurar que la decisió del TC sobre Puigdemont “ha reconfortat” a tothom, perquè algú com ell, que ha pretès “liquidar” la unitat nacional, “no pot ser president de res”. El PP va donar per acabades les possibilitats que Puigdemont torni a ser president i va tornar a demanar a Inés Arrimadas (Cs) que presenti candidatura, la qual tindria suport dels populars, si els independentistes pretenen bloquejar l’elecció d’un president.

De la seva banda, el PSC demanarà suspendre el ple del Parlament si al matí es manté la investidura a distància de Puigdemont i sol·licitarà en conseqüència a Torrent que obri una nova ronda de consultes amb el rellotge del termini màxim de dos mesos ja en marxa.

Mentrestant, la portaveu dels comuns, Elisenda Alamany, va avançar que el seu grup participarà en el ple d’investidura independentment de quin sigui el seu format, encara que va advertir a Puigdemont que “el primer és el país” i no els noms.

