L’expresident sol·licitarà a Pablo Llarena que li permeti assistir a l’acte, tal com proposava el Tribunal Constitucional

Puigdemont demanarà al Suprem que l'autoritzi a ser a la investidura Carles Puigdemont aspira a ser al Parlament dimarts per a la seva investidura. EFE

Actualitzada 29/01/2018 a les 07:14

Agències Barcelona

Carles Puigdemont demanarà al jutge del Suprem, Pablo Llarena, que l’autoritzi a assistir al ple convocat per demà al Parlament, per ser investit com a president de la Generalitat, tal com exigeix el Tribunal Constitucional. Així ho va assegurar l’exconseller i diputat de Junts per Catalunya, Josep Rull, que també va criticar el plantejament del TC per ser “inaudit i un frau de llei”, amb unes mesures cautelars “impròpies”. Rull també va admetre que després de la resolució del TC unes noves eleccions a Catalunya “són un escenari possible”, encara que va matisar que “ara mateix” no es contempla i que abans faran tot el possible per investir Puigdemont. En el mateix sentit es va manifestar el portaveu de la formació, Eduard Pujol, que va descartar que l’independentisme proposi un altre candidat. “El nostre pla A és Carles Puigdemont i el pla B és Carles Puigdemont”, va dir.

Pujol va assegurar que el Tribunal Constitucional, amb la seva decisió d’impedir una investidura a distància de Puigdemont, ha “demolit l’Estat de dret” i “ha optat per l’opció de fer un vestit a mida i no molestar el Govern”, encara que també va afirmar que la decisió del TC suposa la “der­rota absoluta” de les propostes polítiques de la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, a qui va demanar un “acte de coherència” i que dimiteixi “de forma immediata”.

La candidatura de Carles Puigdemont ha estat avalada des de les files d’ERC, i el seu portaveu, Sergi Sabrià, va afirmar que “ara que l’embat és més feroç que mai, queda més clar que Puigdemont ha de ser el nostre candidat. El de Junts per Catalunya, el d’ERC, el de la CUP i el de tots els demòcrates”. Per altra banda, el diputat d’Esquerra, Joan Tardà, va manifestar en una entrevista concedida a La Vanguardia, que per tal de tenir govern es podria “sacrificar” Puigdemont. “La nostra obligació és intentar que ell i Junqueras siguin president i vicepresident, però si és imprescindible tenir govern, si cal sacrificar el president Puigdemont, haurem de sacrificar-lo”, va dir.