El TC impedeix la investidura de Puigdemont si es fa a distància

El Constitucional suspèn cautelarment el ple si es tira endavant la fórmula telemàtica

Actualitzada 28/01/2018 a les 07:20

Agències Madrid Barcelona

El Tribunal Constitucional (TC) espanyol va decidir ahir per unanimitat suspendre el debat d’investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat de Catalunya previst per al dia 30, en el cas que el Parlament autonòmic decideixi fer una investidura a distància i no presencial. Dimarts vinent al matí es reunirà la mesa del Parlament per decidir com es desenvoluparà el debat a la tarda, en el qual Carles Puigdemont és el candidat a president de la Generalitat. Els independentistes tenen majoria en aquesta càmera, la qual cosa garanteix que el seu candidat sigui triat, però Puigdemont i els seus col·laboradors especulen fórmules per a un debat a distància, bé a través de videoconferència o perquè un altre diputat llegeixi el discurs del candidat.

El govern espanyol va formalitzar un recurs contra la possibilitat que Puigdemont sigui candidat a distància, ja que està a Brussel·les des de finals d’octubre. La reunió d’ahir dels magistrats del TC, extraordinària i d’urgència, va registrar posicionaments dividits, de manera que van buscar una fórmula de consens, aconseguida de manera unànime després de sis hores de debat intern. El que ha fet el TC és aprovar una mesura cautelar i al mateix temps ajornar la seva decisió sobre l’admissió a tràmit del recurs, que hauria pogut comportar la suspensió del ple al Parlament català del 30 de gener. Ajorna aquesta decisió fins a escoltar totes les parts i haver resolt els dubtes plantejats sobre l’admissibilitat o no del recurs de l’executiu espanyol, que comptava amb un dictamen desfavorable del Consell d’Estat, un òrgan consultiu no vinculant. La decisió cautelar dels magistrats del TC va acompanyada d’un requeriment en el qual adverteixen que la seva decisió ha de ser obeïda per la mesa del parlament català, que és el seu òrgan rector. La mesura adoptada pel TC deixa ara la responsabilitat a la mesa del Parlament, el president de la qual, Roger Torrent havia insistit divendres a mantenir el ple del dimarts 30. La fórmula cautelar permet mantenir el consens demostrat fins ara pel TC, ja que els magistrats sempre han estat unànimes a rebutjar per il·legals tots els passos del procés.



TORRENT TRASLLADA MALESTAR A ZOIDO PER LA PERSSECUCIÓ A PUIGDEMONT

El president del Parlament, Roger Torrent, va traslladar per carta el seu malestar al ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, per no haver-lo informat de l’operatiu policial de vigilància desplegat els últims dies al voltant del Parlament català. En la carta, amb data de divendres, Torrent mostra el seu “malestar” per no haver rebut “cap informació” que advertís del “desplegament inèdit” d’agents de la policia nacional al parc de la Ciutadella ni de les tasques policials dutes a terme a la xarxa de clavegueram del parc. “L’absència d’una comunicació formal d’aquestes activitats constitueix un gest de deslleialtat institucional per part del seu ministeri”, va dir. Torrent sol·licita que Interior justifiqui l’operatiu.