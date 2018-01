Trump vol legalitzar 1,8 milions de 'dreamers' a canvi del mur

Actualitzada 27/01/2018 a les 07:15

Redacció Washington

La Casa Blanca va proposar ahir al Congrés nord-americà una reforma migratòria que permetria legalitzar a 1,8 milions d’immigrants indocumentats que van arribar als EUA de nens, coneguts com dreamers (somiadors), a canvi de 25.000 milions de dòlars per reforçar la seguretat fronterera. Fonts de les converses van informar a Efe dels plans de la Casa Blanca per permetre accedir a la ciutadania nord-americana a 1,8 milions d’aquests dreamers, una xifra superior als 690.000 actualment protegits pel programa DACA, que acaba al març per ordre del president, Donald Trump. Segons van informar alts funcionaris de l’administració dels EUA, Trump ha demanat al Congrés que aprovi una llei que permeti als somiadors accedir a la ciutadania en uns 10 o 12 anys si compleixen amb alguns requisits, com tenir feina, formació i “un bon comportament moral”. A canvi, hauria exigit al Congrés 25.000 milions de dòlars per al mur fronterer amb Mèxic, i implementar “millores” a la frontera amb Canadà.