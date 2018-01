Sáenz de Santamaría insisteix que l’actual situació legal de Puigdemont li impedeix ocupar la presidència de la Generalitat

El govern recorre al TC perquè té l'“obligació” d'evitar la investidura Els ministres Sáenz de Santamaría i Méndez de Vigo, ahir durant la roda de premsa a la Moncloa. Efe

El govern espanyol va presentar ahir un recurs davant el Tribunal Constitucional contra la candidatura de Carles Puigdemont a ser investit president de la Generalitat -i en contra del criteri del Consell d’Estat de fer-ho ara-, en considerar que la seva “obligació” és impedir-la amb tots els instruments legals.

La reunió del consell de ministres que va presidir Mariano Rajoy a la Moncloa el va autoritzar a presentar aquest recurs, i va ser la vicepresidenta del govern, Soraya Sáenz de Santamaría, qui va explicar els motius pels quals es ratificava en aquesta decisió anunciada dijous. L’executiu, segons va explicar la vicepresidenta, segueix endavant amb el recurs a la proposta del president del Parlament, Roger Torrent, “amb tot respecte al Consell d’Estat” però amb el màxim compromís en defensa de l’Estat de dret. “Com a govern, hem d’utilitzar tots els instruments que la llei i la Constitució ens donen per evitar que algú fugit voluntàriament de la Justícia pugui de forma il·legítima ser investit”, va subratllar abans d’insistir que creuen comptar amb arguments legals suficients per evitar “un nou afront als catalans”.

Sáenz de Santamaría va insistir que la situació de Puigdemont, contra qui hi ha una ordre de cerca i captura, li impedeix ser president i, per això -i recalcant que l’informe del Consell d’Estat només posa en qüestió el moment de recórrer al Tribunal Constitucional-, el govern assumeix el compromís d’evitar que l’expresident segueixi amb el seu “desafiament”. Aquesta creu que és l’“obligació legal” de l’executiu, una cosa que creu que ocorrerà si el TC admet a tràmit el recurs, ja que se suspendria de forma automàtica la proposta de Torrent perquè Puigdemont sigui investit.

El ple del Constitucional es reunirà avui dissabte, a partir de la 1 del migdia, de forma extraordinària per estudiar el recurs, i la seva admissió comportaria la suspensió cautelar automàtica de l’acord del Parlament. En cap cas es pronunciarà avui sobre el fons de l’assumpte.

De la seva banda, Torrent va exigir ahir al govern de l’Estat “respecte” a la proposta d’investir a Carles Puigdemont. Torrent va comparèixer al Parlament per subratllar que, malgrat les “amenaces”, manté el ple del dia 30. El president de la cambra va destacar que Puigdemont “compleix tots els requisits legals per ser candidat” i que la impugnació de la seva candidatura “no té cap fonament jurídic, i això ho sap qualsevol ciutadà que tingui unes mínimes nocions de dret”.



“Frau de llei”

Per a Torrent, la impugnació és un “frau de llei que atempta contra els drets dels electors de Catalunya i contra els dels diputats”. I va afegir: “No pot ser que l’únic missatge que el govern transmet als catalans sigui que no han votat bé, que no han votat com ells volien; això és una enorme irresponsabilitat política, ja que significa voler guanyar als tribunals el que no van guanyar a les urnes”.

Mentrestant, Junts per Catalunya va presentar una petició al Tribunal Suprem perquè, de forma urgent, anul·li l’acord del consell de ministres de recórrer davant la candidatura de Puigdemont. De forma paral·lela, els 34 diputats de JxCat, inclòs Puigdemont, van presentar un altre escrit al TC en què sol·liciten que no admeti a tràmit el recurs del govern contra la proposta d’investidura.

