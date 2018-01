Torrent defensa un govern “efectiu” i Puigdemont insisteix a ser investit

El president del Parlament aposta perquè hi hagi executiu “el més ràpidament possible” per passar la pàgina de l’aplicació de l’article 155

Redacció Cynthia Sans Barcelona

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, va defensar ahir la conveniència d’un govern efectiu “des del minut u”, després de reunir-se a Brussel·les amb el líder de JxCat, Carles Puigdemont, qui va insistir en la seva investidura i va dir que l’ideal seria que fos presencial.

Torrent es va desplaçar a la capital belga per mantenir la seva primera trobada amb Puigdemont, a qui dilluns va proposar com a candidat a la presidència de la Generalitat després de la ronda de contactes amb els grups parlamentaris. D’acord amb la posició defensada pel seu partit, ERC, Torrent va recalcar que “convé que hi hagi un govern el més ràpidament possible” i que sigui “efectiu”, per passar pàgina de la intervenció de la Generalitat en virtut de l’article 155. Les declaracions de Torrent arribaven en un context en el qual veus d’ERC alerten que forçar una investidura a distància de Puigdemont, amb el xoc jurídic que pot provocar i amb les dificultats operatives que suposaria intentar governar des de Brussel·les, podria portar a perllongar la vigència de l’article constitucional.

Torrent, que també es va reunir amb la resta de diputats de JxCat i ERC que acompanyen Puigdemont a Bèlgica, els va traslladar que el seu “compromís” i “obligació moral” és defensar els seus drets polítics fonamentals, així com “especialment també els de els diputats que estan en presó preventiva”.

La trobada amb Puigdemont va haver de celebrar-se a la seu de l’Aliança Lliure Europea i no a l’oficina de la Generalitat a Brussel·les, ja que el govern espanyol en va ordenar el tancament, un gest “escandalós” per a Torrent, que va instar els serveis jurídics del Parlament a estudiar si s’ha vulnerat algun dret.

Per la seva banda, Puigdemont va reivindicar que el mandat de les urnes, sorgit de les eleccions del 21-D, és que ell sigui el president de l’executiu català en una investidura que, va dir, “l’ideal seria que fos presencial”. “Demanem normalitat, rigor i sentit comú”, va afegir, alhora que va dir que no caurà en el “xantatge” del govern, al qual va reclamar que “retiri les traves” perquè pugui celebrar-se la setmana vinent el debat d’investidura. El ple podria celebrar-se dimarts vinent, 30 de gener, segons diverses fonts.



Docents investigats a la Seu

D’altra banda, l’advocat que representa la directora i la docent del col·legi Pau Claris de la Seu denunciades per un presumpte delicte d’incitació a l’odi i a les quals ara la fiscalia proposa arxivar la causa, Jaume Ribes, va considerar ahir “totalment innecessari” el nou informe pericial que sol·licita dels fills de les famílies denunciants del col·legi Albert Vives. El ministeri públic veu indicis que dos dels sis docents denunciats a la Seu van instar els alumnes a odiar a la guàrdia civil després de l’1-O, mentre va decidir exculpar la resta.

