Puigdemont reobre la porta a tornar i l'executiu extrema la vigilància

L’expresident afirma que treballa per anar a la sessió d’investidura i demana fer-ho “sense cap risc”

Redacció Copenhaguen

L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va reobrir ahir les especulacions sobre un possible retorn a territori espa-nyol, una possibilitat davant la qual el govern de l’Estat està extremant la vigilància per impedir que pugui traspassar la frontera clandestinament.

En la seva segona i última jornada a Dinamarca, Puigdemont va oferir una roda de premsa al Parlament danès, on va explicar que està treballant per acudir a la sessió d’investidura del proper president de la Generalitat, per la qual ja ha estat proposat pel president de la cambra catalana, Roger Torrent. Per a Puigdemont, poder tornar “sense cap risc” a Catalunya seria “el primer pas per a la restauració democràtica que es necessita”.

“Aquest és el meu camí els propers dies”, va dir Puigdemont, que va qualificar de “sorprenent” i “delirant” l’argumentació del jutge Pablo Llarena, que dilluns va decidir no reactivar l’euroordre de detenció pel viatge al país nòrdic perquè segons el jutge el que busca Puigdemont és que el detinguin. Preguntat per quan tornaria a Espanya, va assegurar que li agradaria fer-ho “ara mateix”, sempre que “es respectessin els resultats de les eleccions” i no hi hagués “ni pors ni amenaces”.

El ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, va explicar que les forces de seguretat estan treballant per evitar que Puigdemont acudeixi al Parlament per ser investit, per la qual cosa hi ha previst un dispositiu per impedir fins i tot que hi accedeixi ocult en el “maleter d’un cotxe”. Zoido va dir que experts de la policia nacional i la guàrdia civil estan treballant perquè Puigdemont no aparegui al Parlament el dia de la investidura. “Estem sens dubte molt preocupats per aquesta conducta perquè no se sap què és el que pot fer i estem veient totes les possibilitats que té a l’abast per poder evitar-les”, va indicar.

En paral·lel, Junts per Catalu-nya va retirar la petició de delegació de vot de Puigdemont per al ple d’investidura, la qual cosa va contribuir a alimentar les especulacions sobre el seu retorn. Fonts de JxCat no van descartar ni una investidura presencial ni una elecció a distància, ni tampoc tornar a enviar a la Mesa del Parlament una nova petició de delegació de vot properament.



JOAQUIM FORN RENUNCIA A L'ACTA DE DIPUTAT AL PARLAMENT

Joaquim Forn va decidir renunciar ahir a l’acta de diputat al Parlament de Catalunya. El conseller d’Interior en el govern de Carles Puigdemont ocupava el lloc número 7 per a la llista de Junts per Catalunya per la demarcació de Barcelona, i està en presó preventiva a Estremera des del 2 de novembre. Segons fonts properes al conseller d’Interior cessat, Forn ha pres aquesta opció com a estratègia de defensa, per facilitar la seva sortida de la presó. Amb aquesta renúncia qui entra com a diputat és Antoni Morral, exalcalde de Cerdanyola del Vallès per Iniciativa per Catalunya Verds. A Joaquim Forn se li imputen els delictes de malversació de fons, sedició i rebel·lió per la declaració d’independència del 27 d’octubre passat.

