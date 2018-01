Llarena rebutja ordenar la detenció de Puigdemont a Dinamarca

El jutge creu que l’expresident buscava l’arrest com a coartada legal per justificar la incompareixença a la investidura

L’ex-president català Carles Puigdemont va defensar ahir a Dinamarca les posicions de l’independentisme, en la primera sortida de Bèlgica des que va fugir d’Espanya a l’octubre i que no alterarà la seva situació, en rebutjar el Suprem espanyol reactivar l’ordre d’arrest europea. Puigdemont va aterrar al matí a Copenhaguen envoltat per la incertesa sobre el seu estat penal i una possible sol·licitud d’extradició des de Dinamarca, però els dubtes es van esvair en no accedir el Tribunal Suprem a la petició de la fiscalia espanyola.

En un aute, el jutge Pablo Llarena va argumentar que Puigdemont buscava ser detingut i que