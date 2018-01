Acord al Senat per posar fi al tancament de l'administració

Actualitzada 23/01/2018 a les 07:00

Redacció Washington

El Senat nord-americà va tramitar ahir una proposició de llei per posar fi al tancament de govern que ha paralitzat part de l’administració dels EUA des de dissabte. L’acord permet el funcionament normal de les institucions públiques fins al 8 de febrer. El portaveu demòcrata al Senat, Chuck Schumer, va anunciar un acord amb el seu homòleg republicà, Mitch McConnell, que inclou la demanda demòcrata d’afrontar la qüestió dels dreamers, els 800.000 immigrants arribats als Estats Units de forma il·legal quan eren menors d’edat.

“Després de diversos contactes, ofertes i contraofertes, el líder republicà i jo hem aconseguit un acord. Votarem la reobertura del govern per seguir negociant un acord global”, va anunciar Schumer poc abans de la votació. Una vegada aprovada formalment al Senat, la proposta passarà a la Cambra de Representants, on finalment es donarà el vistiplau a la proposta negociada per un grup de senadors immersos durant el cap de setmana en una negociació maratoniana.